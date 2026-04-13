Платформа данных «Селена» класса Data Lakehouse получила коммерческое ядро StarRocks Enterprise

Система хранения и обработки данных класса Data Lakehouse «Селена» теперь содержит в своем ядре коммерческие технологии StarRocks Enterprise. Этот шаг в развитии решения стал возможным благодаря подписанию соглашения о стратегическом сотрудничестве между компанией «Платформа данных Селена» и вендором StarRocks Enterprise из КНР. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

DIS Group получила статус основного дистрибьютора Селены на технологиях StarRocks Enterprise в России.

Инфраструктура данных современных компаний и организаций может не справляться с возрастающими объемами данных и требованиями к их обработке в режиме, близком к реальному времени за счет нарастающего использования в аналитике ИИ-агентов, а также необходимости в онлайн-аналитике. На смену озерам данных приходят системы класса Data Lakehouse, которые позволяют в разы быстрее предоставлять данные и при этом экономить на инфраструктуре за счет оптимизированных механизмов хранения и обработки информации. «Селена» – одно из таких российских решений. Оно было первоначально создано на базе технологий StarRocks с открытым кодом в 2025 г.

Переход на использование коммерческих технологий StarRocks Enterprise позволяет «Селене» максимально соответствовать самым высоким требованиям, предъявляемым крупнейшими организациями и компаниями страны к системам хранения и обработки данных класса Data Lakehouse. Эти технологии в большой степени избавляют от необходимости адаптации и доработки, связанных с использованием в платформах управления данными компонентов с открытым исходным кодом.

Улучшения в «Селен» на базе технологий StarRocks Enterprise коснулись аспектов надежности, безопасности и масштабирования: более высокая надежность решения и автоматическое администрирование всего решения в части отказоустойчивости, управления дисковыми ресурсами; повышение безопасности работы с данными за счет разделения доступа на уровне строк, механизма аутентификации, встроенного маскирования данных; поддержка нескольких хранилищ, подключение к нескольким HDFS-кластерам, автоматическое управление материализованными представлениями.

«Мы принесли в Россию лучшие коммерческие технологии StarRocks Enterprise, которые продемонстрировали существенный бизнес-эффект в крупнейших китайских компаниях и организациях. Сделав эти технологии ядром «Селены», мы получили промышленное российское Data Lakehouse решение мирового уровня, которое способно удовлетворить самые высокие требования по скорости, функциональности, надежности, безопасности и масштабируемости при работе с данными», — сказал Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.

«Развитие «Селены» во многом определяет развитие интеллектуальной платформы управления данными AIDP от DIS Group. И, наоборот. Если «Селена» на StarRocks Enterprise заточена под требования крупнейших заказчиков, то в наших дальнейших планах есть и масштабирование AIDP в сторону компаний крупного и среднего бизнеса – с адаптированной «Селеной» «все в одном», — сказал Олег Гиацинтов, технический директор DIS Group.

«Партнерство с разработчиками технологии StarRocks Enterprise даст возможность эффективно развивать как саму «Селену», так и технологии StarRocks под растущие потребности российских заказчиков в Data Lakehouse системах», — сказал Дмитрий Замула, технический директор компании «Платформа данных Селена».

DIS Group и «Платформа данных Селена» будут оказывать техническую поддержку «Селена» на технологиях StarRocks Enterprise с привлечением разработчиков из КНР по необходимости.