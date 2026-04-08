«Почта России» оптимизирует логистику с помощью системы интеллектуального моделирования «Тераплан»

«Почта России» внедрила систему интеллектуального моделирования процессов логистики на базе платформы «Тераплан». Решение позволяет анализировать и оптимизировать сложные логистические процессы в масштабе всей сети. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Система автоматизирует логистические расчеты, консолидируя данные о движении отправлений между сортировочными узлами и формируя оптимальные маршруты для различных видов транспорта. Это позволяет существенно сократить время планирования и снизить операционные затраты при сохранении сроков доставки.

В основе решения — технологии искусственного интеллекта, обрабатывающие обширный массив исторических данных о почтовых отправлениях. Это позволяет точно прогнозировать объемы поступления почты на каждом этапе логистической цепочки — от сортировочных центров до отделений связи — и повышать качество планирования. Эффект достигается за счет кластеризации схожих логистических плеч и выбора наиболее эффективных вариантов доставки.

Цифровая модель логистической сети позволяет не только формировать оптимальный план перевозок, но и анализировать различные сценарии развития. Решение помогает оценивать влияние изменений в структуре перевозок между железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом, а также заранее оценивать их влияние на сроки доставки и доступность почтовых услуг.

Платформа позволит оптимизировать транспортную сеть почтово-логистического оператора, которая включает 38 тыс. почтовых отделений и обеспечивает до 30 млн логистических операций в сутки.

Андрей Головкин, Fix Price: Любой ИИ-сервис изначально должен проектироваться с учетом роста
Андрей Головкин, Fix Price: Любой ИИ-сервис изначально должен проектироваться с учетом роста Цифровизация

«Наша цель — повысить эффективность логистики и обеспечить технологическую независимость. Использование отечественной платформы "Тераплан“ позволяет точнее прогнозировать потоки и эффективнее управлять транспортной инфраструктурой», — сказал заместитель генерального директора «Почты России» Дмитрий Чудинов.

«Проекты такого масштаба требуют не только технологической экспертизы, но и готовности заказчика внедрять новые подходы к управлению сложной инфраструктурой. Почта России продемонстрировала высокий уровень открытости к инновациям и готовность работать с современными инструментами моделирования. Для нас это особенно важно, поскольку решения в области почтовой логистики напрямую влияют не только на эффективность бизнеса, но и на доступность почтовых услуг для миллионов людей», — сказал исполнительный директор компании «Тераплан» Андрей Солуковцев.

В дальнейшем «Почта России» и компания «Тераплан» планируют расширять функциональность цифровой модели, повышая точность прогнозирования и эффективность управления транспортной сетью в условиях роста объема отправлений.

Андрей Головкин, Fix Price: Любой ИИ-сервис изначально должен проектироваться с учетом роста

Российским банкам разрешать подписывать договоры с новыми клиентами по видеосвязи

ИИ-сервис помогает инвестору выбрать правильную стратегию

Минобороны вносит в реестр российского ПО приложение для поиска пропавших военных

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?

Конференция CNews «Сетевая безопасность» состоится 19 мая 2026 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
