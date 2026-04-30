Страна СНГ ликвидирует Минцифры: оно мешает цифровизации

Президент Киргизии своим Указом постановил ликвидировать Минцифры республики. В документе не указано, в чем именно провинилось министерство, но говорится о необходимости устранить «бюрократические процедуры», мешающие цифровизации страны.



Минцифры — лишний элемент в системе

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал Указ «О неотложных мерах по эффективной реализации цифровой трансформации Кыргызской Республики», согласно которому Министерство цифрового развития республики будет упразднено, сообщило издание Knews. Перечисленные в Указе «организационные и иные меры», должны быть реализованы в двухмесячный срок.

Бюрократия мешает наметившемуся «значительному прогрессу» в цифровизации государственных услуг, «цифровизация не выполняет своего предназначения», считает Жапаров.

«Анализ работы компонентов цифрового правительства выявил серьезные недостатки в его функционировании, в том числе при взаимодействии с услугополучателями в регионах, в частности на уровне органов местного самоуправления», — сказано в документе.

Сайт Правительства Киргизии Президент Киргизии решил, что страна прекрасно обойдется без Министерства цифрового развития

Президент назвал «бюрократические процедуры» серьезным барьером на пути цифровизации страны, устранить который призваны вводимые изменения.

Кто продолжит цифровизацию

Передать полномочия по управлению этой важной миссии Жапаров решил своему Управделами, к которому переходят все функции, персонал, материально-технические средства, нематериальные активы Минцифры и структурных подразделений, подведомственных учреждений и организаций.

«Установить, что Управление делами Президента является правопреемником Министерства цифрового развития, а также осуществляет межотраслевую и межведомственную координацию деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц по реализации Концепции цифровой трансформации», — говорится в Указе.

«Концепция цифровой трансформации Кыргызской Республики на 2024–2028 годы» утверждена Президентом в апреле 2024 г. Стратегический курс, отметил Жапаров, направлен на тотальную цифровизацию, внедрение инструментов ИИ для кратного усиления потенциала страны во всех сферах, развитие отечественного рынка программных продуктов и цифровых технологий.

На Управделами Президента возлагается функция по выработке и реализации государственной политики в области цифровизации и цифрового управления.

Большие бюджеты не спасают от всех проблем

В 2019-2023 годах Киргизия потратила 2,5 млрд сомов (около $29,4 млн) на цифровую трансформацию, развитие цифровой экономики, внедрение современных ИКТ во все сферы государства, по данным TAdviser. В 2024 г. на реализацию мероприятий и проектов в рамках новой концепции цифровизации на 2024-2028 гг., было предусмотрено выделение 600 млн сомов (около $7,1 млн долларов) из госбюджета, что на 100 млн сомов (около $1,2 млн долларов) больше ежегодных вливаний предыдущих лет.

В 2024 г. завершилась интеграция баз данных Налоговой службы с автоматизированной информационной системой ЗАГС, в результате которой у Минцифры возникли серьезные проблемы. В парламенте обсуждались выявленные серьезные нарушения в налоговой системе.

Депутат Акбокон Таштанбеков обратился к министру цифрового развития Нурие Кутнаевой с вопросом о том, как оказалось возможным, что граждане, умершие десять лет назад, числятся в системе как действующие налогоплательщики. Парламентарий также обвинил министерство в нарушении конституционного закона из-за непредоставления полной информации и отметил, что из 200 запрошенных документов были предоставлены данные только по двум случаям.