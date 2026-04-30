Страна СНГ ликвидирует Минцифры: оно мешает цифровизации
Президент Киргизии своим Указом постановил ликвидировать Минцифры республики. В документе не указано, в чем именно провинилось министерство, но говорится о необходимости устранить «бюрократические процедуры», мешающие цифровизации страны.
Минцифры — лишний элемент в системе
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал Указ «О неотложных мерах по эффективной реализации цифровой трансформации Кыргызской Республики», согласно которому Министерство цифрового развития республики будет упразднено, сообщило издание Knews. Перечисленные в Указе «организационные и иные меры», должны быть реализованы в двухмесячный срок.
Бюрократия мешает наметившемуся «значительному прогрессу» в цифровизации государственных услуг, «цифровизация не выполняет своего предназначения», считает Жапаров.
«Анализ работы компонентов цифрового правительства выявил серьезные недостатки в его функционировании, в том числе при взаимодействии с услугополучателями в регионах, в частности на уровне органов местного самоуправления», — сказано в документе.
Президент назвал «бюрократические процедуры» серьезным барьером на пути цифровизации страны, устранить который призваны вводимые изменения.
Кто продолжит цифровизацию
Передать полномочия по управлению этой важной миссии Жапаров решил своему Управделами, к которому переходят все функции, персонал, материально-технические средства, нематериальные активы Минцифры и структурных подразделений, подведомственных учреждений и организаций.
«Установить, что Управление делами Президента является правопреемником Министерства цифрового развития, а также осуществляет межотраслевую и межведомственную координацию деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц по реализации Концепции цифровой трансформации», — говорится в Указе.
«Концепция цифровой трансформации Кыргызской Республики на 2024–2028 годы» утверждена Президентом в апреле 2024 г. Стратегический курс, отметил Жапаров, направлен на тотальную цифровизацию, внедрение инструментов ИИ для кратного усиления потенциала страны во всех сферах, развитие отечественного рынка программных продуктов и цифровых технологий.
На Управделами Президента возлагается функция по выработке и реализации государственной политики в области цифровизации и цифрового управления.
Большие бюджеты не спасают от всех проблем
В 2019-2023 годах Киргизия потратила 2,5 млрд сомов (около $29,4 млн) на цифровую трансформацию, развитие цифровой экономики, внедрение современных ИКТ во все сферы государства, по данным TAdviser. В 2024 г. на реализацию мероприятий и проектов в рамках новой концепции цифровизации на 2024-2028 гг., было предусмотрено выделение 600 млн сомов (около $7,1 млн долларов) из госбюджета, что на 100 млн сомов (около $1,2 млн долларов) больше ежегодных вливаний предыдущих лет.
В 2024 г. завершилась интеграция баз данных Налоговой службы с автоматизированной информационной системой ЗАГС, в результате которой у Минцифры возникли серьезные проблемы. В парламенте обсуждались выявленные серьезные нарушения в налоговой системе.
Депутат Акбокон Таштанбеков обратился к министру цифрового развития Нурие Кутнаевой с вопросом о том, как оказалось возможным, что граждане, умершие десять лет назад, числятся в системе как действующие налогоплательщики. Парламентарий также обвинил министерство в нарушении конституционного закона из-за непредоставления полной информации и отметил, что из 200 запрошенных документов были предоставлены данные только по двум случаям.