CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

Рабочие станции «Гравитон» серии «Автор» внесены в реестр Минпромторга России

Компания «Гравитон», российский разработчик и производитель вычислительной техники, объявила о включении рабочих станций Р70А и Р80А в реестр Минпромторга России. Новые модели профессионального класса запущены в серийное производство.

Рабочие станции Р70А, Р80А и Р70А серии «Автор» представляют собой современные реестровые решения, позволяющие российским организациям перейти на отечественную ИТ-инфраструктуру без потери производительности, надежности и функциональности. Решения полностью соответствуют требованиям импортозамещения и могут применяться в государственных и корпоративных проектах.

Новые модели расширяют линейку высокопроизводительных решений компании и ориентированы на выполнение ресурсоемких профессиональных задач, включая инженерное проектирование, CAD- , CAE- и CAM-разработку, 3D-моделирование и визуализацию, задачи искусственного интеллекта и машинного обучения, научные вычисления, разработку программного обеспечения, медицинскую визуализацию, финансовую аналитику, а также видеопроизводство и постпродакшн.

Рабочие станции Р70А, Р80А и Р70А серии «Автор» оптимизированы для профессиональных инженерных сценариев и обеспечивают эффективную работу с мощными дискретными видеокартами, что делает их востребованными в задачах, где критична высокая графическая и вычислительная производительность.

Техническая архитектура новых моделей предусматривает поддержку современных процессоров AMD Ryzen 7000 и 9000 серий с числом ядер до 16 и высокой тактовой частотой, использование оперативной памяти стандарта DDR5 объемом до 192 ГБ, а также работу с профессиональными дискретными видеокартами уровня RTX Ada и AMD Radeon Pro. Системы обеспечивают высокоскоростную передачу данных благодаря интерфейсам PCIe 5.0, современным USB-портам и поддержке сетей до 2,5 Гбит/с, а также предусматривают гибкие варианты охлаждения, включая воздушные и жидкостные конфигурации. Дополнительно реализована поддержка российских операционных систем.

«Включение рабочих станций Р70А, Р80А и Р70А серии “Автор” в реестр Минпромторга России и запуск серийных отгрузок — это важный этап развития нашей продуктовой линейки. Мы предлагаем рынку решения, которые по уровню производительности и функциональности сопоставимы с продукцией ведущих мировых производителей, при этом полностью соответствуют требованиям российского законодательства и задачам технологической независимости», — отметил Сергей Гендрих, руководитель управления клиентских систем «Гравитон».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/