ДАТАРК и Step Logic объединят усилия при создании модульных ЦОД

Производитель модульных центров обработки данных (МЦОД) ДАТАРК и российский системный интегратор Step Logic подписали партнерское соглашение. Компании будут совместно работать над строительством модульных дата-центров (МЦОД), в том числе для задач искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители ДАТАРК.

В рамках сотрудничества ДАТАРК выступает в качестве основного разработчика решений и отвечает за наполнение МЦОД инженерной инфраструктурой. А Step Logic, обладающий экспертизой в инженерных системах и реализовавший десятки крупных проектов проектирования и строительства ЦОД, выполняет роль системного интегратора. Компания разрабатывает частное техническое задание, выполняет монтаж и запуск проекта в эксплуатацию, включая подвод и подключение наружных коммуникаций, а также подготовку площадки.

«Благодаря тому, что ДАТАРК предлагает проекты под ключ — от подбора оптимального решения до его внедрения, системные интеграторы получают возможность выстраивать эффективное взаимодействие с заказчиками, сосредотачиваясь на решении их бизнес-задач», — сказал руководитель направления по работе с ключевыми заказчиками ДАТАРК Михаил Шумай.

Стороны договорились совместно продвигать модульные решения, в том числе центры обработки данных, на российском рынке и в странах СНГ, развивать клиентский сервис и расширять присутствие в сегменте ИТ-инфраструктуры, а также оказывать консультационную поддержку заказчикам при внедрении продуктов.

У ДАТАРК и Step Logic уже есть опыт взаимодействия. В настоящее время стороны прорабатывают несколько проектов, в том числе для задач искусственного интеллекта — одного из самых быстрорастущих направлений на рынке.

«Мы знаем, что в портфеле ДАТАРК уже есть реализованные проекты с МЦОД для искусственного интеллекта, и этот опыт ценен для нас. С учетом растущего спроса на подобную инфраструктуру подписание партнерского соглашения является логичным шагом, позволяющим предлагать заказчикам комплексные решения, соответствующие последним технологическим трендам», — сказал директор департамента инженерных систем Step Logic Алексей Белов.