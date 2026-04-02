CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

ДАТАРК и Step Logic объединят усилия при создании модульных ЦОД

Производитель модульных центров обработки данных (МЦОД) ДАТАРК и российский системный интегратор Step Logic подписали партнерское соглашение. Компании будут совместно работать над строительством модульных дата-центров (МЦОД), в том числе для задач искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители ДАТАРК.

В рамках сотрудничества ДАТАРК выступает в качестве основного разработчика решений и отвечает за наполнение МЦОД инженерной инфраструктурой. А Step Logic, обладающий экспертизой в инженерных системах и реализовавший десятки крупных проектов проектирования и строительства ЦОД, выполняет роль системного интегратора. Компания разрабатывает частное техническое задание, выполняет монтаж и запуск проекта в эксплуатацию, включая подвод и подключение наружных коммуникаций, а также подготовку площадки.

«Благодаря тому, что ДАТАРК предлагает проекты под ключ — от подбора оптимального решения до его внедрения, системные интеграторы получают возможность выстраивать эффективное взаимодействие с заказчиками, сосредотачиваясь на решении их бизнес-задач», — сказал руководитель направления по работе с ключевыми заказчиками ДАТАРК Михаил Шумай.

Стороны договорились совместно продвигать модульные решения, в том числе центры обработки данных, на российском рынке и в странах СНГ, развивать клиентский сервис и расширять присутствие в сегменте ИТ-инфраструктуры, а также оказывать консультационную поддержку заказчикам при внедрении продуктов.

У ДАТАРК и Step Logic уже есть опыт взаимодействия. В настоящее время стороны прорабатывают несколько проектов, в том числе для задач искусственного интеллекта — одного из самых быстрорастущих направлений на рынке.

«Мы знаем, что в портфеле ДАТАРК уже есть реализованные проекты с МЦОД для искусственного интеллекта, и этот опыт ценен для нас. С учетом растущего спроса на подобную инфраструктуру подписание партнерского соглашения является логичным шагом, позволяющим предлагать заказчикам комплексные решения, соответствующие последним технологическим трендам», — сказал директор департамента инженерных систем Step Logic Алексей Белов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

