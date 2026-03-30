«Ред Софт» объявила о выходе терминальной редакции «Ред ВРМ»

Компания «Ред Софт» анонсировала выход «Ред ВРМ» терминальной редакции ― системы управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест. Решение создано для крупных проектов, требующих быстрого масштабирования.

Компания «Ред Софт», отечественный разработчик программного обеспечения, сообщила о расширении экосистемы своих продуктов новой редакцией «Ред ВРМ». Ранее компания представила рынку стандартную редакцию «Ред ВРМ» для быстрого развертывания виртуальных рабочих мест.

Терминальная редакция «Ред ВРМ» расширяет заложенный в продукт потенциал и предлагает новый сценарий работы, удобный для крупных проектов.

Используя терминальную редакцию «Ред ВРМ», администратор управляет виртуальными рабочими местами в рамках общего сервера, при этом встроенный балансировщик нагрузки помогает корректно распределять ресурсы между терминальными серверами. Доступны два алгоритма балансировки: «Базовый» по количеству сессий и «Расширенный» с учетом нагрузки, которую создают пользователи при использовании ресурсов CPU и RAM на сервере. Каждый пользователь сможет подключиться к виртуальному рабочему месту с любого устройства вне зависимости от сложности и ресурсоёмкости решаемой задачи.

В состав редакции также вошёл протокол подключения «Ред Директ», обеспечивающий кроссплатформенную работу рабочих столов под управлением «Ред ОС» и Windows. «Ред Директ» позволяет переносить файлы между удаленным рабочим столом и текущим устройством простым копированием вне зависимости от типа используемой операционной системы, а также осуществлять копирование текста. Помимо ранее реализованного функционала, протокол предлагает пользователям новые возможности.

«Протокол «Ред Директ», разработанный нашими инженерами и играющий столь важную роль в продукте, нашёл применение и в терминальной редакции. «Ред ВРМ» поддерживает кроссплатформенный удаленный доступ к серверам на базе Windows и «Ред ОС». Это не только расширяет возможности по хранению данных в ЦОДах, но и помогает нашим клиентам оптимизировать затраты на обслуживание оборудования», ― сказал Артём Толмачев, руководитель продукта «Ред ВРМ».

Протокол «Ред Директ» поддерживает подключение принтеров, смарт-карт, дисков, флеш-накопителей, микрофонов, аудио- и видеоустройств, а также позволяет синхронизировать папки.

Ещё одной особенностью терминальной редакции стала реализация технологии RemoteApp. Пользователи «Ред ВРМ» смогут локально запускать любое ПО в формате окна и работать с Windows-приложениями в окружении операционной системы «Ред ОС».

«Терминальная редакция — это логичное развитие нашего продукта и ответ на запрос рынка на более гибкую и экономически эффективную модель удаленной работы, особенно в условиях роста стоимости оборудования. Использование терминальных серверов и RemoteApp позволяет обслуживать значительно больше пользователей без необходимости выделять отдельную виртуальную машину на каждого сотрудника, а также продлевать срок службы существующих устройств, перераспределяя бюджет с закупки оборудования на развитие инфраструктуры и бизнеса. В результате компании получают заметное снижение затрат по сравнению с классическими системами виртуализации рабочих мест. Мы создавали решение с простой архитектурой, высокой производительностью и уровнем контроля, которого ожидают корпоративные заказчики», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».