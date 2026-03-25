HeadHunter объединил адаптацию, обучение и развитие сотрудников на базе Skillaz

Кадровая онлайн-платформа HeadHunter внедрила единое HR-пространство для сотрудников на базе решений Skillaz. В рамках проекта компания объединила адаптацию, обучение, оценку и целеполагание в одном цифровом контуре, упростив доступ к HR-сервисам для сотрудников и руководителей.

Проект внедрения начался с создания единого пространства для сотрудников. Ранее ключевые HR-инструменты компании были распределены между несколькими системами. Часть из них перестала использоваться после ухода западных вендоров с российского рынка. Это усложняло доступ к информации и управление внутренними процессами.

Совместно со Skillaz компания сформировала единую цифровую среду, где сотрудники могут получить доступ к организационной структуре, профилям коллег и ключевым HR-сервисам.

На первом этапе в системе были запущены: профиль сотрудника; список сотрудников; актуальная организационная структура компании.

Порталом пользуются все сотрудники HeadHunter – около 1700 человек.

Следующим этапом стал перенос процессов обучения и адаптации на платформу Skillaz. До этого материалы и инструменты были распределены между разными сервисами, а планы адаптации формировались вручную. После внедрения Skillaz компания перенесла существующий обучающий контент и перестроила бизнес-процессы. Теперь новый сотрудник автоматически получает базовый план адаптации при выходе на работу, а руководитель может дополнить его индивидуальными задачами.

План адаптации включает несколько этапов: первую неделю работы, первый месяц, середину испытательного срока и подведение итогов. В чек-листе сотрудника могут находиться обучающие курсы, ссылки на внутренние ресурсы, задачи от руководителя и опросы. Все элементы онбординга объединены в одном интерфейсе, а прогресс выполнения задач доступен как сотруднику, так и руководителю.

В системе также была централизована аналитика по обучению. Курсы создаются во внешнем конструкторе и загружаются на платформу Skillaz, где сотрудники проходят обучение, а руководители могут отслеживать результаты.

Наиболее активно модуль обучения используется в коммерческих и маркетинговых подразделениях компании. Оценка по матрице компетенций проводится раз в год и помогает руководителям планировать развитие сотрудников.

В рамках проекта HeadHunter также тестирует инструменты оценки и управления эффективностью. Совместно со Skillaz был проведен пилот оценки 360 градусов в рамках процесса Performance Review. В тестировании приняли участие около 250 сотрудников.

По итогам пилота компания собрала обратную связь и уточнила требования к системе. В 2026 году планируется запуск оценки в рабочем режиме для всех сотрудников. Кроме того, в феврале 2026 года в компании был внедрен модуль «Цели», позволяющий автоматизировать процессы целеполагания. Руководители могут формировать цели, согласовывать их и отслеживать прогресс команды в единой системе. На первом этапе инструмент охватывает около 200 руководителей.

По итогам внедрения платформы Skillaz компания получила следующие результаты: средний показатель удовлетворенности обучением и адаптацией (CSAT) – 4,6; 82% сотрудников завершают курсы адаптации; уровень обученности в коммерческом департаменте вырос с 53% до 78%; 100% сотрудников получили планы адаптации; 100% сотрудников используют HR-портал.

Сегодня решения Skillaz используются как основа внутренних HR-процессов компании: портал обеспечивает доступ к оргструктуре и профилям сотрудников, адаптация назначается автоматически, обучение проходит в единой системе, а инструменты оценки и целеполагания постепенно масштабируются.

HeadHunter планирует продолжить развитие HR-экосистемы на базе Skillaz. Среди ближайших задач – масштабирование модуля целей на всех сотрудников, развитие цикла performance review и тестирование индивидуальных планов развития для руководителей.