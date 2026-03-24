Sitronics KT совершенствует систему автономного причаливания для безэкипажных катеров

Разработчики Sitronics KT (входит в Sitronics Group) работают над модернизацией интеллектуальной системы управления автономных катеров. В основе лежит переход к новой математической модели, кардинально меняющей закон управления. Об этом CNews сообщил представитель Sitronics KT.

Ключевой технологией выбран алгоритм модельно-прогнозирующего управления (MPC), который позволит обеспечить точное и безопасное маневрирование автономных катеров во всем диапазоне скоростей хода.

В отличие от классических методов, MPC в реальном времени рассчитывает оптимальные управляющие воздействия, прогнозируя поведение системы с учетом динамики судна и его исполнительных механизмов на несколько шагов вперед, что позволяет достигать высокой точности благодаря интеллектуальному программному обеспечению.

«Наша усовершенствованная система управления позволит обеспечить безопасное автономное маневрирование в стесненных условиях, выход из порта на основной маршрут и точное безопасное причаливание», – сказал генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин.

Испытания нового алгоритма состоятся в этом году после открытия навигации. В компании отмечают, что разработка станет еще одним значимым шагом к коммерческому внедрению полностью безэкипажных логистических и пассажирских решений в России.

