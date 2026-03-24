«М.Видео» объявляет старт продаж смартфонов realme 16 Pro и realme 16 Pro+

ПАО «М.видео», ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), объявляет о старте продаж смартфонов realme 16 Pro и realme 16 Pro+. Обе модели уже доступны для покупки в магазинах и онлайн-каналах М.Видео и Эльдорадо. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Обе модели оснащены основной камерой с разрешением 200 МП на базе сенсора Samsung HP5 с поддержкой алгоритмов обработки изображения LumaColor, обеспечивающих более точную цветопередачу и расширенный динамический диапазон. В версии realme 16 Pro+ дополнительно установлен телеобъектив с оптическим зумом 3,5×. Смартфоны поддерживают съемку видео в 4K и функции программной обработки изображений, включая удаление объектов и автоматическую коррекцию экспозиции. Дизайн устройств разработан при участии японского промышленного дизайнера Наото Фукасавы.

realme 16 Pro+ получил изогнутый дисплей диагональю 6,8 дюйма с частотой обновления 144 Гц и разрешением 1.5K. В модели realme 16 Pro установлен плоский AMOLED-экран 6,78 дюйма с аналогичной частотой обновления. Устройства защищены от воды и пыли по стандарту IP69.

realme 16 Pro

Смартфоны оснащены аккумулятором емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. В realme 16 Pro+ используется процессор Snapdragon 7 Gen 4, в realme 16 Pro — MediaTek Dimensity 7300-Max.

realme 16 Pro (цвета: бежевый, сиреневый, графитовый): 8 ГБ + 256 ГБ — 38,99 тыс. руб.; 12 ГБ + 512 ГБ — 44,99 тыс. руб.

realme 16 Pro+ (цвета: бежевый, серый): 8 ГБ + 256 ГБ — 48,99 тыс. руб.; 12 ГБ + 512 ГБ — 54,99 тыс. руб