«М.Видео» объявляет старт продаж смартфонов realme 16 Pro и realme 16 Pro+

ПАО «М.видео», ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), объявляет о старте продаж смартфонов realme 16 Pro и realme 16 Pro+. Обе модели уже доступны для покупки в магазинах и онлайн-каналах М.Видео и Эльдорадо. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Обе модели оснащены основной камерой с разрешением 200 МП на базе сенсора Samsung HP5 с поддержкой алгоритмов обработки изображения LumaColor, обеспечивающих более точную цветопередачу и расширенный динамический диапазон. В версии realme 16 Pro+ дополнительно установлен телеобъектив с оптическим зумом 3,5×. Смартфоны поддерживают съемку видео в 4K и функции программной обработки изображений, включая удаление объектов и автоматическую коррекцию экспозиции. Дизайн устройств разработан при участии японского промышленного дизайнера Наото Фукасавы.

realme 16 Pro+ получил изогнутый дисплей диагональю 6,8 дюйма с частотой обновления 144 Гц и разрешением 1.5K. В модели realme 16 Pro установлен плоский AMOLED-экран 6,78 дюйма с аналогичной частотой обновления. Устройства защищены от воды и пыли по стандарту IP69.

realme 16 Pro

Смартфоны оснащены аккумулятором емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. В realme 16 Pro+ используется процессор Snapdragon 7 Gen 4, в realme 16 Pro — MediaTek Dimensity 7300-Max.

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир цифровизация

realme 16 Pro (цвета: бежевый, сиреневый, графитовый): 8 ГБ + 256 ГБ — 38,99 тыс. руб.; 12 ГБ + 512 ГБ — 44,99 тыс. руб.

realme 16 Pro+ (цвета: бежевый, серый): 8 ГБ + 256 ГБ — 48,99 тыс. руб.; 12 ГБ + 512 ГБ — 54,99 тыс. руб

Другие материалы рубрики

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

Курьеров лишают последнего заработка. Роботы-доставщики «Яндекса» появятся еще в пяти городах

Андрей Нисанов, «ФосАгро»: «Мы не ошиблись с выбором» — о переходе с Oracle EBS на Global ERP

В России вслед за суверенным Рунетом создадут суверенный ИИ

Дашбордами уже никого не удивишь — бизнесу нужны прогнозы и рекомендации

Создатель технологий VPN и Wi-Fi признан в России экстремистом

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Показать еще

Наука

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
Показать еще
