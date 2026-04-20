CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Законодательство Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Импортонезависимость
|

Российские ведомства и госорганизации накажут за неправильную установку российского ПО. Но заплатить штраф выгоднее, чем ставить ПАК

Минцифры хочет ввести новые штрафы за нарушения в ходе на доверенные ПАК на объектах КИИ. Поправки к законодательству уже в работе – их вступление в силу лишь вопрос времени. Штрафы измеряются сотнями тысяч рублей и могут затронуть различные ведомства, госкомпании и предприятия с госучастием, которые по тем или иным причинам не перейдут на российское ПО до 2030 г.

Тебе штраф, и тебе тоже штраф

Минцифры России по поручению профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко готовит новые штрафы для российских компаний, пишут «Ведомости». Их будут наказывать за различные нарушения, допущенные при доверенные программно-аппаратные комплексы (ПАК) на объектах критической инфраструктуры (КИИ).

Объекты КИИ – это критически важные сети и информационные системы субъектов КИИ. «Субъект КИИ» – это, в числе прочих, госорганизации, юрлица и индивидуальные предприниматели, владеющие информационными системами из ряда стратегически важных отраслей: транспорта, телекоммуникаций, банковской сферы, атомной энергетики, ТЭК, здравоохранения, науки, металлургии, оборонной, ракетно-космической и химической промышленности.

По информации «Ведомостей», на нынешнем этапе наказание деньгами предусмотрено за два типа проступков – за срыв сроков и нарушение порядка перехода на доверенные ПАК на объектах КИИ. Предварительные размеры штрафов уже известны и составляют от 100 тыс. руб. Пока неизвестно, с какой периодичностью можно будет штрафовать одну и ту же компанию.

den6.jpg
Фото: © Alex.S. / Фотобанк Фотодженика
Штрафовать будут на сотни тысяч рублей. Но как часто - вопрос

По информации издания, для должностных лиц штраф составит от 100 до 200 тыс. руб. Юрлица заплатят намного больше – от 300 до 700 тыс. руб.

За что будут штрафовать

Важно подчеркнуть – поправки готовятся в российскому Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), а не к УК РФ. Когда они вступят в силу, под угрозой штрафа могут оказаться организации, а также госкомпания и предприятия с госучастием, которые по откажутся от иностранного ПО в пользу отечественного до 2030 г., отмечает издание.

Отдельно предложено наказывать рублем несоблюдение порядка определения объектов КИИ и попутно за неустранение тех или иных ошибок, выявленных в результате проверки регулирующего органа. За эти оплошности должностные лица заплатят 10-50 тыс. руб. юридические – 50-100 тыс. руб.

При этом все могло быть гораздо хуже. В сентябре 2025 г. на CNews FORUM глава Минцифры Максут Шадаев упоминал еще и оборотные штрафы. Однако спустя восемь месяцев сведений о планах Минцифры по их введению нет.

Впрочем, опасность пока не миновала. Как пишут «Ведомости», в апреле 2026 г. глава проектного офиса «Критическая информационная инфраструктура» госкорпорации «Росатом» Константин Смазнов говорил, что ведется обсуждение оборотных штрафов в размере 0,1% выручки компании, которую уличат в нарушениях.

Относительная свобода

«Ведомости» обращают внимание на то, что в действующем российском законодательстве никаких штрафов за непереход на доверенные ПАК нет. Также издание подчеркивает, что в настоящее время каждый субъект КИИ волен сам определять, какие из его систем относятся к объектам КИИ, а какие нет. «Исчерпывающей методологии мониторинга по переходу на доверенные ПАКи также не предусмотрено. Процедура определения комплексов проводится внутренней комиссией Минцифры, а отчет направляется в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК)», – отмечают «Ведомости».

Как слону дробина

Согласно статистике Минцифры, к марту 2025 г. свыше более двух третей значимых объектов КИИ госорганов и госкомпаний успешно перешли на российское ПО. Более актуальную статистику ведомство не приводит.

ИИ + лоукод: как вернуть инвестиции в автоматизацию за три месяца

Станут ли оставшиеся компании совершать этот переход, даже под угрозой штрафов – вопрос открытый. По подсчетам директора по развитию бизнеса вычислительных систем Step Logic Святослава Сорокина, один доверенный ПАК может стоить от десятков миллионов рублей и до более 1 млрд руб. В этом свете, по его словам, штраф до 700 тыс. руб. ударит по бюджету компании в разы слабее.

«Административная ответственность для госкорпораций или госкомпаний, скорее, выглядит как укус комара», – подытожил Сорокин, назвав потенциальное введение оборотных штрафов «качественной иной мерой, которая может сработать гораздо эффективнее других штрафов».

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще