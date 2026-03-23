ВЦ «Раздолье» завершил масштабную автоматизацию МПО им. Румянцева на базе «1С:ERP»

АО «МПО им. И. Румянцева» завершило масштабный проект по внедрению информационной системы «1С:ERP Управление предприятием 2». Проект реализован совместно с внедренческим центром «Раздолье». Об этом CNews сообщили представители ВЦ «Раздолье».

Комплексная автоматизация охватила четыре производственные площадки предприятия, интегрировав две исторические PDM-системы и две системы производственного учета.

Проект стартовал осенью 2022 г. и завершился введением системы в промышленную эксплуатацию в январе 2024 г. К этому моменту было автоматизировано порядка 500 рабочих мест. В 2025 г. число автоматизированных рабочих мест выросло до 900. В единый контур управления включены ключевые направления деятельности предприятия: управление продажами и производством с интеграцией PDM-системы, управление закупками и складами, регламентированный учет, управление ремонтами, учнт отработанного времени с интеграцией «1С:ЗУП», расчёетно-калькуляционные материалы, отчетность по исполнению контрактов ГОЗ и МСФО.

Партнером по проекту выступил ВЦ «Раздолье», обладающий опытом внедрения решений для крупных промышленных компаний оборонного комплекса страны. По результатам реализации проекта генеральный директор АО «МПО им. И. Румянцева» Дмитрий Конышев поставил максимальную оценку по всем ключевым критериям оценки эффективности информационной системы и качества партнерства с внедренцем. Решение рекомендовано другим организациям для повышения уровня автоматизации и улучшения бизнес-процессов.

Успешное завершение проекта подтверждает правильность выбора ERP-решения и надёжность выбранного подрядчика. Для предприятий оборонно-промышленного комплекса данный проект демонстрирует возможность комплексной автоматизации с интеграцией наследуемых систем и масштабированием до 900 рабочих мест в течение полутора лет эксплуатации.