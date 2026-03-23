Владислав Бакальчук: Маркетплейс «М.Видео» в феврале 2026 года вырос почти в 3 раза год году

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, фиксирует сохранение высоких темпов роста собственного маркетплейса. По итогам февраля оборот платформы составил 2,23 млрд руб., увеличившись на 181% год к году. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Генеральный директор компании «М.Видео» Владислав Бакальчук: «Маркетплейс «М.Видео» продолжает демонстрировать уверенный рост в I квартале 2026 г. В феврале оборот платформы превысил 2,2 млрд руб., увеличившись почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы видим устойчивый спрос как в ключевых категориях электроники и бытовой техники, так и в новых направлениях, которые активно развиваем в рамках нашей мультикатегорийной стратегии. Платформа последовательно расширяет ассортимент и усиливает предложение для покупателей, обеспечивая удобный клиентский опыт и прозрачные условия для партнеров. Это позволяет нам не только наращивать оборот, но и увеличивать частоту покупок, привлекая новую аудиторию за счет расширения товарных категорий».

Наиболее высокую динамику в феврале 2026 г. продемонстрировали отдельные категории техники и электроники. Существенный рост оборота год к году зафиксирован в сегментах портативной акустики (+1461%), микроволновых печей (+482%), игровых консолей (+461%) и плит (+392%).

Значительный рост показали и крупные категории бытовой техники. Продажи холодильников увеличились на 285%, стиральных машин — на 220%, телевизоров — на 219%.

Положительная динамика сохраняется и в ключевых цифровых категориях. Оборот ноутбуков вырос на 120% год к году, компьютеров — на 124%, планшетов — на 168%, а сегмент умных часов увеличился на 159%. Продажи мобильных телефонов выросли на 69%.

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Компания также отмечает развитие мультикатегорийного предложения маркетплейса. Одной из наиболее динамично растущих категорий остается «Мебель», оборот которой в феврале увеличился на 2730% год к году. Рост также демонстрируют категории товаров для спорта (+220%), строительства и ремонта (+3886%) и товаров для дома (+79%), что отражает расширение ассортимента и изменение потребительских сценариев.

