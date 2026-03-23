Умная дача и безопасная дорога: «МегаФон» усилил связь под Кировом

«МегаФон» улучшил качество связи и разогнал мобильный интернет до 80 Мбит/с в районе деревни Исуповская. Теперь более уверенный сигнал доступен жителям населенного пункта, а также расположенных неподалеку садовых товариществах и на автодороге Киров – Советск в этом районе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» установили новое телеком-оборудование и оптимизировали работу ближайших объектов связи. Проект реализован с учетом сезонных нагрузок и потребностей жителей. В летний период, когда население дачных поселков значительно возрастает, новая инфраструктура позволит равномерно распределить трафик, чтобы исключить перегрузку сети. Для владельцев участков это означает комфортный отдых и возможность полноценного использования всех преимуществ цифровой жизни вдали от города.

Для водителей и пассажиров на трассе Киров – Советск связь станет надежным спутником в дороге. Уверенный сигнал в пути повысит безопасность движения, обеспечивая возможность оперативного вызова экстренных служб. Автолюбители также смогут совершать звонки, использовать навигационные приложения, слушать музыку или смотреть видео онлайн.

Улучшения почувствуют владельцы участков в садовых-дачных товариществах «Семья», «Муравейник», «Тюльпан-92», «Ручеек», «Здоровье-25» и других соседних локациях. Теперь жители этих территорий могут пользоваться видеозвонками, работать удаленно, управлять «умными» системами полива и безопасности, а также оперативно решать бытовые вопросы через цифровые сервисы.

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет
«Мы точно знаем, где людям нужна связь больше всего, и точечно усиливаем сеть именно в этих локациях. Запуск нового телеком-оборудования позволил решить сразу две важные задачи: обеспечить мобильный интернет до 80 Мбит/с для комфортного отдыха дачников в районе деревни Исуповской и предоставить водителям и пассажирам надежную связь на участке дороги Киров – Советск», — казал директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

Ранее инженеры «МегаФона» обеспечили покрытие сети на автодороге Киров – Советск в районе деревень Дряхловщина, Камешник и Полом.

Другие материалы рубрики

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

В 2026 году Россия начнет работать над следующим поколением литографа для выпуска чипов по топологии 90 нм

Слепая зона российского FMCG-рынка: почему без системы управления жизненным циклом продукта работают в убыток

В «МойОфис» массовые сокращения из-за миллиардных убытков. Обещают соблюдение ТК

Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России

В «Яндексе» прокомментировали данные МВД о риске слежки через умные колонки. Приватная информация шифруется

Техника

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Показать еще

Наука

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
Показать еще
