Цифровая трансформация оконного бизнеса: новая CRM/ERP-система от «Андагара» объединила 17 офисов и пять производств

Команда «Андагар», специализирующаяся на разработке ПО, создала и внедрила для производителя пластиковых окон специализированную CRM/ERP-систему, которая полностью автоматизирует процессы компании: от работы с лидами и продажами до расчета заработной платы и управления производством. Об этом CNews сообщили представители компании «Андагар».

Ранее клиент использовал универсальную платформу amoCRM для ведения сделок, однако с ростом бизнеса она перестала справляться со всеми задачами: планирование и управление продажами, производством, финансами, логистикой и персоналом оставалось ручным. Новая система от «Андагара» покрывает все потребности предприятия и обеспечивает прозрачность процессов для сотрудников и руководства.

Система объединяет модули финансов и продаж, маркетинга, производства, логистики, HR и аналитики. Она позволяет вести сделки с полной историей взаимодействий, интегрируется с телефонией, SMS-сервисами и сайтами, взаимодействует с Roistat для рекламной аналитики и автоматизирует e-mail коммуникации.

Производственный модуль контролирует бизнес-процессы от заказа до готовой продукции, управляет мощностями и качеством. Логистика и доставка оптимизированы: маршруты и бригады отслеживаются на геокартах, рекламации обрабатываются в системе. Модуль HR учитывает рабочее время, рассчитывает зарплаты, управляет бонусами и штрафами, а аналитика предоставляет KPI и детальные отчеты по всем направлениям бизнеса.

Также благодаря новой системе стало возможным в моменте рассчитать рентабельность каждой сделки, отделов, филиалов и предприятия в целом нажатием одной кнопки.

Результаты внедрения: более 20 тыс. сделок обрабатывается системой ежегодно; 250 сотрудников используют платформу ежедневно; 17 офисов работают на единой системе; пять производств полностью автоматизированы.

Функциональность новой CRM/ERP экономит время сотрудников и позволяет руководству принимать решения на основе полной и актуальной информации о работе предприятия.

«Новая система упрощает процессы для команды, сокращает ручной труд и обеспечивает полную прозрачность работы компании», – отметили представители «Андагара».

Сейчас специалисты продолжают развивать платформу, добавляя новые функции и интеграции, чтобы повысить эффективность бизнеса клиента.

