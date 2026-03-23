Решения «СберТеха» и ЕМДЕВ помогут бизнесу создать безопасное цифровое рабочее пространство

Российские разработчики программного обеспечения «СберТех» и ЕМДЕВ подтвердили полную техническую совместимость своих решений: системы управления доступом к информационным ресурсам Platform V IAM и корпоративного портала Incomand. Результаты комплексного тестирования демонстрируют, что в связке продукты могут выступать надежной основой для создания безопасного и масштабируемого цифрового рабочего пространства в российских компаниях. Об этом CNews сообщили представители ЕМДЕВ.

Гибкий конструктор для построения корпоративных платформ Incomand позволяет бизнесу удобно организовать повседневное взаимодействие сотрудников, а Platform V IAM является цифровым замком, контролирующим доступ к данным и сервисам. Совместное использование решений дает возможность упростить доступ команды к информационным ресурсам, повысить уровень кибербезопасности, автоматизировать процессы приема, адаптации и увольнения сотрудников, поддерживать гибридные модели работы, а также обеспечивать соответствие нормативным требованиям.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Совместимость с такими решениями, как Incomand, доказывает, что Platform V IAM может выступать ядром надежной цифровой инфраструктуры российских предприятий. Наши решения обеспечат клиентам фундамент для внедрения новых отечественных сервисов, сохраняя безопасность и контролируемость ИТ-ландшафта».

Алексей Какунин, генеральный директор ЕМДЕВ: «Интеграция с Platform V IAM — важный шаг в развитии экосистемы Incomand. Он подтверждает, что мы предоставляем бизнесу не просто портал, а защищенную, масштабируемую и полностью российскую платформу для цифровой трансформации, отвечающую самым строгим требованиям безопасности и регуляторов».

Platform V IAM — набор инструментов для управления учетными записями, аутентификацией и авторизацией пользователей, позволяющий создать единую точку входа в защищаемый периметр предприятия, организовать централизованное принятие решений о возможности доступа на основе политик и обеспечить промышленный уровень защиты цифровых сервисов.

Incomand — это конструктор корпоративных цифровых пространств, объединяющий сотрудников, внешних контрагентов и существующие ИТ-системы предприятия. Решение является альтернативой Microsoft SharePoint и включает в себя инструментарий для создания приложений.

Интеграция решений уже доступна российским компаниям и может быть развернута в любой отрасли — от финансов и промышленности до госсектора и здравоохранения.

