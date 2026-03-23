На железной дороге в Забайкалье расширили LTE–покрытие

Сигнал LTE стал лучше «ловить» в поселке при железнодорожной станции Урюм в Чернышевском районе. Инженеры «МегаФона» построили дополнительный объект связи, увеличив в населенном пункте скорости мобильного интернета до 110 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Построенная базовая станция работает сразу в нескольких частотных диапазонах, чтобы обеспечить широкую зону покрытия, стабильную голосовую связь даже в моменты пиковых загрузок и высокую скорость передачи данных – до 110 Мбит/с.

Помимо запуска в Урюме нового телеком-объекта, в Чернышевском районе была проведена модернизация существующих станций. Специалисты активировали дополнительный низкочастотный диапазон для увеличения дальности сигнала и заменили оборудование, обеспечивающее сотовую связь. Работы прошли в двух поселках при ЖД-станциях Зудыра и Ковекта, а также на трассе «Амур» вблизи поселения Багульный.

Благодаря этому жители стали с комфортом пользоваться цифровыми услугами, удаленно учиться и работать, скачивать файлы и открывать необходимые приложения на смартфонах. Улучшилась и голосовая связь: звук во время звонков стал «чище», а соединение стабильнее. А мимо проезжающие водители и пассажиры теперь могут быстрее прогружать онлайн-карты и отправлять сообщения в мессенджерах.

«МегаФон ни раз доказывал и подтверждал независимыми исследованиями свое лидерство по покрытию сети в регионе. Это результат нашей регулярной работы по введению в эксплуатацию новых базовых станций и активации дополнительных мощностей на действующем оборудовании. Мы видим, как благодаря мобильному интернету меняется жизнь в селах: теперь здесь можно работать удаленно, учиться онлайн и оставаться на связи с близкими», – сказала Мария Крылова, директор «МегаФона» в Забайкальском крае.

