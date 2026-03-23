CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация закупок 2026»
ИТ-издание CNews приглашает вас принять участие в конференции «Цифровизация закупок 2026», которая состоится 14 апреля 2026 г.
Выступят с докладом:
- Валерия Игнатова, Руководитель отдела закупок, СберЗдоровье
- Александр Ткаченко, Вице-президент - Директор департамента закупок, ГК ФСК
- Дмитрий Воробьев, Управляющий партнер, Сертифицированный коуч по стандартам ICF
- Анна Салкова, Директор по закупкам и договорной работе, РЖД-Технологии
- Андрей Крюков, Заместитель генерального директора по информационным технологиям, Сбербанк-АСТ
- Юрий Белоед, Директор по закупкам, ТД «Балтийский Берег»
- Руслан Аиткулов, Директор по закупкам, М.Видео
- Анна Мальцева, Директор по закупкам, Пивоварни Бочкарев «Объединенные Пивоварни - Холдинг»
- Александр Чужавский, Директор по импортозамещению АО «Газпром шельфпроект»
- Александр Карпенко, Руководитель группы непрямых коммерческих закупок, ITMS
Российский рынок
- Какая доля закупок в России осуществляется через электронные торговые площадки (ЭТП)?
- Как государственные электронные площадки влияют на стандарты и тренды коммерческих закупок?
- Какие отрасли бизнеса в России являются наиболее цифровизированными в части закупочной деятельности?
- Насколько активно малый и средний бизнес вовлечен в цифровые закупки, в том числе как поставщик на крупных площадках?
- Каким образом интеграция с государственными информационными системами (ЕИС) меняет ландшафт рынка?
Технологии и решения
- Какие технологии являются самыми востребованными в российских решениях для закупок?
- Какие системы управления цепочками поставок (Supply Chain Management) предлагают российские разработчики?
- Насколько востребованы системы управления взаимоотношениями с поставщиками (Supplier Relationship Management)?
- Как искусственный интеллект используется для автоматизации закупочных процессов?
- Какие инновационные функции отечественных закупочных платформ можно считать уникальными или прорывными?
- Насколько активно российские компании используют электронные каталоги и B2B-маркетплейсы для стандартизированных товаров?
- Насколько активно развивается рынок сервисов для закупок (SaaS-модели), и как это влияет на доступность решений для МСБ?
Проекты и кейсы
- Какие основные цели преследуют российские компании при цифровизации закупочной деятельности?
- Кто является крупнейшими игроками на российском рынке цифровых закупок (ЭТП, разработчики ПО, интеграторы)?
- Какие крупные заказчики имеют собственные развитые цифровые закупочные системы?
- Какую роль играет интеграция систем управления закупками с внутренними ERP-системами и системами электронного документооборота?
- Какие функции или модули систем e-Procurement наиболее востребованы у российских специалистов по закупкам?
- Как меняются требования пользователей к интерфейсу и удобству мобильных приложений для управления закупками?
Сложности цифровизации
- Насколько российский рынок цифровых закупок зрелый по сравнению с мировыми рынками?
- Какие барьеры или вызовы замедляют процесс цифровизации закупок в России?
- Какие самые важные метрики используют российские CPO для оценки эффективности цифровых инициатив?
- Какие новые риски возникают в связи с полной цифровизацией закупок?
Будущее цифровых закупок
- Каковы прогнозы развития российского рынка цифровых закупок на ближайшие 3–5 лет?
- Как российские компании будут использовать цифровизацию закупок для обеспечения устойчивости цепочек поставок в условиях кризисов?
- Как цифровизация поможет снизить коррупционные риски и повысить прозрачность закупочных процедур в России?
- Каким будет идеальный цифровой процесс закупки в России через пять лет?
К участию приглашаются представители государственных ведомств, компаний всех отраслей экономики, уже использующих электронные закупки или планирующие их использовать, электронных торговых площадок, ИТ-компаний, разрабатывающих или внедряющих цифровые решения, а также аналитики и независимые эксперты.