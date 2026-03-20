«Софтлайн Решения» стала авторизованным партнером Atlas

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, получила статус авторизованного партнера вендора Atlas.

Atlas – отечественный разработчик и производитель решений для хранения, обработки и передачи данных. Это аккредитованная ИТ-компания, решения которой включены в реестры Минпромторга и Минцифры РФ. Вендор предлагает широкий спектр систем хранения данных (СХД), построенных на единой программной платформе с круглосуточной поддержкой 24/7, которую можно продлить на весь срок эксплуатации. Решения Atlas разработаны с учетом требований различных сегментов рынка.

Реестровая система хранения среднего уровня Atlas.SM предназначена для инфраструктур, требующих высокой гибкости, масштабируемости и производительности. Для малого и среднего бизнеса разработана оптимальная по стоимости и простая во внедрении Atlas.SE. Кроме того, в портфель вендора входит система архивного хранения Atlas.SA, которая обеспечивает надежное долгосрочное хранение данных, что особенно важно для организаций с жесткими требованиями к сохранности информации.

«Софтлайн Решения» вошла в список авторизованных партнеров вендора. Новый статус подтверждает квалификацию команды «Софтлайн Решений»: специалисты уже имеют опыт внедрения продуктов Atlas и знакомы с архитектурой решений на практике. Сотрудники «Софтлайн Решений» проходят регулярное обучение и повышение квалификации по работе с СХД Atlas. Также планируется участие Atlas в мероприятиях «Софтлайн Решений». Все это позволит обеспечить более качественный сервис на всех этапах взаимодействия с заказчиками.

«Будучи молодым игроком на рынке, производитель СХД Atlas уже успел занять устойчивые позиции. Мы рады способствовать развитию рынка и знакомить заказчиков с новым партнером, который предлагает конкурентоспособные решения. Наш опыт построения сложных ИТ-ландшафтов позволяет внедрять продукты вендора максимально эффективно, обеспечивая заказчикам надежность и непрерывность бизнеса», – сказал Денис Прохорцев, директор департамента развития вендоров компании «Софтлайн Решения» (входит в ГК Softline).

«Компания “Софтлайн Решения” разделяет наш подход к работе: фокус на сложных комплексных проектах, глубокая техническая экспертиза и долгосрочные отношения с заказчиками. Наши решения уже применяются в критически важных отраслях – нефтегазовой, финансовой, телекоммуникационной, атомной энергетике и госструктурах. Мы уверены, что совместными усилиями сможем значительно расширить присутствие технологий Atlas на российском рынке, предлагая инновационные, надежные и эффективные решения, полностью отвечающие задачам импортозамещения и цифровой трансформации», – отметил Марат Джаббаров, коммерческий директор Atlas.

