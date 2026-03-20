«ХайТэк» стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва»

Компания «ХайТэк», российский разработчик микроэлектроники под торговой маркой LinQ, получила статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Она создала и вывела на рынок первый отечественный ускоритель нейросетей, у которого нет аналогов благодаря собственной архитектуре микропроцессора. Об этом CNews сообщили представители LinQ.

В 2025 г. Министерство промышленности и торговли России включило микрочип LinQ в реестр российской промышленной продукции. Разработка открывает новые возможности для развития отечественных технологий во всех областях, где применяется искусственный интеллект.

«По задаче Сергея Собянина город оказывает системную поддержку компаниям, которые вносят свой вклад в развитие отечественных информационных технологий. Так, новый резидент ОЭЗ Москвы разработал микрочип и линейку первых российских ИИ-ускорителей на его основе. В микрочипе отсутствуют сторонние интеллектуальные компоненты, что соответствует национальному курсу на технологический суверенитет. Уникальность разработки была подтверждена на мировом уровне — недавно микропроцессор получил международный патент сроком на 20 лет», — сказал Максим Ликсутов.

Решения, созданные компанией «ХайТэк» — резидентом ОЭЗ «Технополис Москва», обеспечивают беспрецедентную для российского рынка вычислительную мощность при работе с искусственным интеллектом и тяжелыми нейросетями в режиме реального времени. Например, ИИ-ускоритель резидента обладает рекордной для российского рынка производительностью — 960 трлн (TOPS) операций в секунду, что сопоставимо с ведущими мировыми аналогами. Он поддерживает одновременный запуск более 100 нейронных сетей, что особенно актуально для центров обработки данных с высокой нагрузкой. Отечественные ускорители компании способствуют развитию ИИ-технологий в медицине (обработка компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, рентгеновских снимков, расшифровка ДНК, телемедицина), робототехнике (координация робосистем, компьютерное зрение), автономном транспорте, бортовых компьютерах, системах безопасности.

Сейчас специалисты «ХайТэк» продолжают научные и технологические исследования для оптимизации и повышения производительности отечественных микрочипов для искусственного интеллекта. Статус резидента ОЭЗ Москвы предусматривает ряд налоговых льгот и преференций. Это позволит компании больше вкладывать в свое развитие.