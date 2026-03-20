«Группа Лента» запустила подтверждение возраста через Max на классических кассах

«Группа Лента» предоставила покупателям возможность подтверждать возраст с помощью «Цифрового ID» в мессенджере Max на классических кассах и КСО в гипермаркетах, супермаркетах, магазинах «Вингараж», «Зоомаркет» и «Точка табака». Об этом CNews сообщили представители «Группы Лента».

Для покупки продукции с возрастными ограничениями на кассе не потребуется бумажный паспорт. Достаточно отсканировать товар, а затем QR-код, который находится в профиле пользователя Max в разделе «Цифровой ID». В декабре 2025 г. технологию начали тестировать в 12 гипермаркетах и супермаркетах «Лента» в 11 городах. Проект охватил 101 кассу и 63 терминала самообслуживания.

В феврале 2026 г. «Группа Лента» запустила технологию подтверждения возраста на классических кассах. Проект охватывает все магазины «Вингараж», «Супер Лента», «Зомаркет», а также 130 гипермаркетов. В остальных «Гипер Лентах» опция появится после обновления кассового оборудования. «Группа Лента» стала одним из первых ретейлеров в России, который предоставил покупателям подтверждать возраст в мессенджере Max на классических кассах.

Кроме того, технология подтверждения возраста на кассах самообслуживания запущена во всех магазинах сети «Монетка». Торговая сеть «Реми», входящая в «Группу Лента», начнет тестировать проект в апреле 2026 г.