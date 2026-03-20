«Философт» в Благовещенске: УК МТК переходит на платформу «Мажордом»

Компания «Философт» объявила о заключении соглашения с управляющей компанией МТК о переводе всего обслуживаемого жилого фонда в Благовещенске на платформу «Мажордом». Для разработчика это уже 31 регион присутствия.

УК МТК приняла решение о переходе с другой крупной системы умного дома. Ключевым фактором выбора стала стабильность работы приложения «Мажордом». Особое значение внедрение цифровой платформы имеет для новых проектов компании, включая жилой комплекс «Орион». Здесь цифровая экосистема закладывается уже на этапе концепции: управление доступом, взаимодействие с управляющей компанией, сервисы для жителей и внутренняя инфраструктура будут интегрированы в единое пространство. Это позволяет сформировать современную среду, в которой технологии становятся частью повседневной жизни и повышают уровень комфорта проживания.

После завершения перехода жители и управляющая компания получат единое цифровое пространство для управления домом. В приложении будут доступны: заявки в УК и контроль их выполнения; чаты с жителями, новости и опросы; видеонаблюдение и домофония; система контроля доступа и временные пропуски; рассылка и оплата квитанций; маркетплейс услуг.

«Мы продолжаем расширять географию "Мажордома" и делать управление жилыми домами удобнее для управляющих компаний и жителей. Выход в 31 регион – важная веха для нас, подтверждающая востребованность нашего подхода к цифровизации ЖКХ и девелопмента», – отметили в компании «Философт».