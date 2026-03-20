«Диасофт» поможет эффективно управлять конфигурациями для высоконагруженных сред

Увеличение сложности проектов и числа продуктов, команд и развертываний делает ручное управление конфигурациями невозможным. Чтобы сохранить контроль и прозрачность, организациям необходимо автоматизировать рутинные процессы. Для этого компания «Диасофт» предлагает платформу централизованного управления конфигурациями Digital Q.CMDB, входящую в состав решения Digital Q.DevOps. Об этом CNews сообищли представители «Диасофт».

Digital Q.CMDB подходит для использования в высоконагруженных системах. Платформа включает в себя:

– Каталог ИIT-компонентов: централизованное хранилище информации о виртуальных машинах, кластерах Kubernetes, базах данных и других системных или инфраструктурных компонентах, владельцах и связях между компонентами. Поддерживает автоматическое обнаружение и заполнение данных.

– Управление конфигурацией стендов: дает возможность описывать инсталляции (наборы продуктов) и объединять их в логические стенды: разработки, тестирования, продуктивные и др. Поддерживает версионность и откат конфигураций.

No-code шаблоны для управления стендами и поставками: платформа включает готовые формы «Стенд и инсталляция» и «Конфигурация поставки», которые позволяют в no-code режиме интегрировать данные о конфигурациях в бизнес‑процессы. Благодаря этим типовым формам можно оперативно настраивать заявки как на создание, изменение или сопровождение стендов, так и на поставку продуктов или услуг. Это освобождает от необходимости заниматься технической реализацией и дает возможность сфокусироваться на бизнес‑логике, существенно ускоряя обработку прикладных запросов.

Планирование поставок: автоматическое формирование конфигурации поставки как на уровне платформы, так и с учетом конкретных бизнес-задач. Система позволяет определять состав поставки на основе готовых сборок продукта, планировать сроки и порядок установки на целевые стенды, а также автоматически формировать мастер Helm-чарты для развертывания у клиента.

Ключевые возможности платформы: полная автоматизация CI/CD – от коммита до установки на целевые стенды с мониторингом статусов и ошибок; интеграция с внешними системами – поддержка API для подключения к сторонним справочникам и инструментам (Nexus, GitLab, NextCloud и др.); безопасное хранение данных – чувствительные настройки хранятся в зашифрованном виде с контролем доступа; поддержка бизнес-процессов – возможность настройки BPM-процессов для согласований, валидаций и автоматических проверок; масштабируемость – горизонтальное и вертикальное масштабирование под рост нагрузки.

Digital Q.CMDB используется в компании «Диасофт». За три года эксплуатации с помощью этой платформы обработано более 1 млн поставок, время развертывания сокращено до одного часа, обеспечен автоматический откат при наличии проблем в устанавливаемых поставках. В планах развития платформы – реализация поддержки канареечного развертывания. Это позволит еще более гибко и безопасно управлять релизами.

***

Digital Q.DevOps – решение, обеспечивающие процесс непрерывной интеграции разработки, автоматического тестирования, контроля качества и автоматизированного развертывания программного обеспечения. Его применение направлено на сокращение time-to-market, повышение качества поставок и снижение нагрузки на DevOps-команды. Digital Q.DevOps входит в число лидеров рейтинга DevOps-платформ по версии CNews Market.

