Группа Rubytech разработала прототип виртуального КБ для высокотехнологичной промышленности

Группа Rubytech запускает виртуальное конструкторское бюро — новое специализированное ИТ-решение для промышленности, созданное на базе продуктовой линейки Машин динамической инфраструктуры Скала^р и технологий искусственного интеллекта. Разработка представляет собой комплексный продукт с гарантированной производительностью, обеспечивающий полный цикл проектных работ в защищенной виртуальной среде.

Дата официального запуска намечена на вторую половину 2026 года, но уже сегодня клиентам доступна предрелизная версия продукта для публичного тестирования, цель которого — получить прямую обратную связь от заказчика еще до выхода на рынок и учесть ее в дорожных картах.

Концепция виртуального КБ возникла в ходе тесного сотрудничества экспертов Группы Rubytech с ведущими промышленными предприятиями, включая крупные корпорации в сфере авиастроения, судостроения и машиностроения. Основой для разработки стал глубокий анализ специфических требований конструкторских бюро, работающих с высоконагруженными инженерными задачами — от сложных расчетов прочности и аэродинамики до создания точных 3D-моделей.

Виртуальное КБ решает два типа инженерных задач: тяжелые вычислительные процессы (например, сопротивления материалов, аэродинамика, гидродинамика) и проектирование с визуализацией (CAD/САПР-приложения для создания чертежей и 3D-моделей). Продукт объединяет передовые технологии виртуализации, искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений в единую эффективную экосистему.

Архитектура решения объединяет в себе несколько технологических стеков динамической инфраструктуры Скала^р: серверной виртуализации, контейнеризации и виртуализации рабочих мест — специализированный продукт для работы с тяжелыми графическими приложениями, такими как российские PDM, CAD и CAE-системы. Комплекс поддерживает различные графические ускорители и оптимизирован для работы с оборудованием, независимым от зарубежных технологий, что обеспечивает надежную обработку данных различных форматов, включая специализированные материалы для 3D-моделирования и проектирования.

Помимо этого, в состав виртуального КБ входят: Машина объектного хранилища Скала^р МХД.О и Машина искусственного интеллекта Скала^р МИИ. Решение включает универсальный оркестратор для управления платформами искусственного интеллекта, позволяя конструкторским бюро самостоятельно выбирать и тестировать различные ИИ-решения в защищенной среде.

«Современные промышленные предприятия — от авиастроения до нефтегазовой отрасли — сталкиваются с необходимостью обеспечения технологической независимости без потери операционной эффективности. Мы разработали универсальный продукт, который позволит компаниям сохранить непрерывность критически важных проектных процессов при переходе на отечественные технологии», — отмечает Михаил Гилязов, директор по развитию бизнеса Скала^р (Группа Rubytech).

Группа Rubytech приглашает промышленные предприятия принять участие в тестировании прототипа «Виртуальное конструкторское бюро» на базе собственной Лаборатории Скала^р (Группа Rubytech). Все желающие смогут оценить эффективность решения на реальных проектах и адаптировать систему под специфику своих конструкторских процессов. Подробности программы тестирования и условия участия доступны по запросу.