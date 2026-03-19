«Диасофт» и «Технологии Доверия» объединяют экспертизу для совместной разработки low-code решений в экосистеме Digital Q

«Диасофт», российский разработчик ИТ-решений для финансового сектора и других отраслей экономики, и «Технологии Доверия» (ТеДо), аудиторско-консалтинговая компания, заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт».

В рамках соглашения стороны планируют совместно разрабатывать, сопровождать и внедрять микросервисные программные продукты на базе экосистемы Digital Q. Это обеспечит клиентам сквозную поддержку – от анализа бизнес-процессов до внедрения и сопровождения программных продуктов. Сотрудничество в рамках микросервисной разработки направлено на создание комплексных услуг для цифровой трансформации бизнеса клиентов и позволит расширить круг потребителей программных продуктов.

«Мы видим огромный потенциал в объединении наших технологических возможностей с глубокой отраслевой экспертизой «Технологий Доверия». Это партнерство позволит нам предлагать готовые бизнес-решения с измеримым результатом, усиленные профессиональными консультациями», – отметил Александр Сахаров, директор по работе с партнерами, член правления компании «Диасофт».

«Цифровая трансформация требует не только технологий, но и правильного стратегического видения и методологии. Сотрудничество с «Диасофт» дает нам возможность усилить конкурентные позиции и закрывать полный цикл потребностей клиента – от аудита до поставки лицензии и внедрения проверенных ИТ-решений», – сказала Анастасия Кабаева, партнер технологической практики компании «Технологии Доверия».

В рамках сотрудничества консультанты ТеДо смогут интегрировать ИТ-продукты «Диасофт» в свои методологии. Это позволит предлагать клиентам не только стратегические рекомендации, но и готовые технологические инструменты для их реализации.