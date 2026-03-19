CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Розница
|

Acer представила клавиатуры OKW500 и OKW501

Компания Acer, производитель компьютерной техники, представила в России новые проводные клавиатуры OKW500 и OKW501. Новинки ориентированы на стабильную и комфортную работу с документами, таблицами и другими офисными задачами. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Обе модели получили полноразмерную раскладку на 104 клавиши и поддерживают мультимедийные сочетания Fn + F1–F12. Это позволяет быстро управлять воспроизведением, регулировать громкость и работать с браузером, не отвлекаясь от основного процесса. Клавиатуры подойдут для интенсивного набора текста и ежедневной работы за компьютером.

В основе используются мембранные переключатели, обеспечивающие мягкое и точное нажатие клавиш при сниженном уровне шума. Ресурс нажатий достигает до 10 000 000, что гарантирует надежность и продолжительный срок службы даже при активной эксплуатации. Проводное подключение через интерфейс USB-A обеспечивает стабильную передачу сигнала и мгновенный отклик без необходимости подзарядки.

Модели оснащены складными ножками для регулировки угла наклона и выбора оптимального положения. Благодаря качественным материалам и продуманной конструкции устройства рассчитаны на длительный срок эксплуатации.

Модель OKW500 доступна в черном и белом цветах, что позволяет подобрать устройство под интерьер рабочего пространства. OKW501 выполнена в классическом черном исполнении.

Новые проводные клавиатуры Acer OKW500 и OKW501 станут практичным выбором для пользователей, которым важны надежность, удобство работы и оптимальное соотношение цены и качества. Лаконичный дизайн и продуманные габариты делают модели универсальным решением как для офиса, так и для домашнего рабочего места.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

