УК «Новая среда» внедрила «Мажордом» в ЖК «Адрес счастья» в Калининграде

Управляющая компания «Новая среда» перевела жилой комплекс «Адрес счастья» в Калининграде на единую цифровую платформу «Мажордом». Решение объединило все ключевые сервисы для жителей в одном приложении – от подачи заявок до управления доступом на территорию. Об этом CNews сообщили представители компании «Философт».

Необходимость в цифровой трансформации возникла у УК закономерно: компании требовалось упростить взаимодействие с жителями, сократить время обработки обращений и найти дополнительные источники дохода, чтобы соответствовать современным стандартам управления недвижимостью.

Теперь жители «Адреса счастья» через приложение могут: подавать заявки в УК и отслеживать статус их выполнения в режиме реального времени; общаться в чатах с соседями и управляющей компанией; оплачивать коммунальные услуги онлайн; пользоваться маркетплейсом для заказа товаров и услуг; смотреть видео с камер наблюдения в HD-качестве; управлять доступом на территорию через FACE ID, BLE и мобильное приложение, полностью отказавшись от ключей.

Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России
Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России Цифровизация

Результаты внедрения получилось оценить уже в первые месяцы работы. Время обработки заявок сократилось на 30%, а количество повторных обращений через приложение выросло на 25% – жители оценили удобство и стали активнее пользоваться сервисом. Маркетплейс принес УК дополнительный доход в размере 15% от общих операционных расходов компании.

Проект в Калининграде стал еще одним примером эффективного внедрения цифровой платформы «Мажордом» в практику управления жилыми комплексами и расширил географию присутствия компании «Философт».

Другие материалы рубрики

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

В России за миллиард освоили производство материалов для военных лазеров и квантовых компьютеров

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

«Авито» скупает готовых нейросотрудников и голосовых роботов. На фоне многомиллиардных инвестиций в свои нейросети

В здравоохранении скоро появится цифровая экосистема медицинских сервисов

Американские ИТ-компании уволили более 33 тысяч человек за первые два месяца 2026 года, людей заменяет ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
