«Техприбор» внедрил «1С:ERP» на 800 рабочих местах с помощью ВЦ «Раздолье»

ПАО «Техприбор» завершило проект по внедрению информационной системы учета и планирования на базе конфигурации «1С:ERP Управление предприятием 2.0». Партнером по внедрению выступил Внедренческий центр «Раздолье». Система переведена в промышленную эксплуатацию в декабре 2025 г., количество автоматизированных рабочих мест составило 800. Об этом CNews сообщили представители ВЦ «Раздолье».

ПАО «Техприбор» – предприятие авиаприборостроения, основанное в 1942 г. Компания занимается разработкой, производством, сертификацией и сопровождением в эксплуатации бортовой авионики и поставляет свою аппаратуру на все самолеты и вертолеты, выпускаемые в России и странах СНГ.

До начала проекта в организации применялись различные системы учета: «1С:УПП» для ведения бухгалтерского и налогового учета, Axapta для оперативного и производственного учета, а также историческая система конструкторско-технологической подготовки производства Lotsia PDM Plus. Предприятию требовалась учетная система, позволяющая реализовать специфичные требования при исполнении государственного оборонного заказа.

Проект внедрения стартовал в октябре 2024 г. Перед подрядчиком были поставлены цели обеспечить комплексную автоматизацию ключевых бизнес-процессов, повысив эффективность управления производством, логистикой и финансами, внедрить инструмент для оперативного принятия решений на основе актуальных данных, минимизации рисков и соответствия требованиям российского законодательства в области регламентированной отчетности, а также повысить конкурентоспособность предприятия за счет цифровизации, сокращения операционных издержек и повышения прозрачности процессов.

В рамках проекта внедрены подсистемы «1С:ERP Управление предприятием 2»: управление продажами, закупками, складами и производством, объемно-календарное планирование продаж, производства и закупок, обоснование цены для ГОЗ с плановой и фактической калькуляцией, отчетность по ГОЗ, учет затрат и расчет себестоимости, бухгалтерский и налоговый учет, бюджетирование. Обеспечена интеграция с «1С:ЗУП» и Lotsia PDM.

Интеграция с системой Lotsia PDM Plus реализована с использованием «1С:Шина». В «1С:ERP» используются ресурсные спецификации с детализацией производственного процесса по каждому цехозаходу до технологических операций, трудозатратами с привязкой к технологическим операциям, материальным составом и хранением истории изменений каждой версии состава и маршрута. Продолжительность выполнения этапов определяется по отдельной таблице производственных циклов. Реализован интеграционный поток данных по объектам применения и получения ресурсов по каждому объекту из PDM-системы.

В подсистеме «РКМ» реализована возможность подготовки расчетно-калькуляционных материалов для обоснования цены продукции контракта, подтверждения фактических затрат при исполнении контракта, обеспечения прозрачности ценообразования и контроля целевого использования средств в соответствии с требованиями законодательства в сфере регулирования цен на продукцию по государственному оборонному заказу.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется в «1С:ERP» в полном объеме, регламентированная отчетность сдается из системы. Реализована бюджетная модель предприятия с интуитивно понятным интерфейсом, позволяющим вносить данные, строить прогнозы и отслеживать исполнение бюджета в режиме реального времени.

Генеральный директор ПАО «Техприбор» К.В. Абрамян в I квартале 2026 г. подписал отзыв о проекте, в котором отметил: «Считаем, что решение по выбору конфигурации «1С:ERP» для создания корпоративной информационной системы финансового учета было верным. Выбор ВЦ «Раздолье» в качестве партнера по внедрению оказался вполне оправданным: проект был выполнен в оговоренные сроки, с запланированным бюджетом. Надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества с командой ВЦ «Раздолье»».

