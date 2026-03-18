Мурманская область, «Сколтех» и Мурманский арктический университет объединяют усилия для развития науки и технологий в Арктике

Правительство Мурманской области, Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») и Мурманский арктический университет (МАУ) заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие научно-образовательного потенциала региона и внедрение передовых технологических решений в Арктике. Об этом CNews сообщили представители «Сколтеха».

«Для Мурманской области развитие науки и технологий — ключевой фактор устойчивого роста региона и укрепления технологического суверенитета России в Арктике. Партнёрство со Сколтехом и Мурманским арктическим университетом позволит объединить передовые научные компетенции, образовательные возможности и запросы промышленности, чтобы создавать и внедрять современные технологические решения здесь и сейчас», — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Документ предусматривает совместную работу по подготовке высококвалифицированных кадров, реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов, а также внедрению инновационных разработок в стратегических отраслях экономики Арктической зоны. Особое внимание будет уделено направлениям искусственного интеллекта, новых материалов, современной инженерии, фотоники, телекоммуникаций нового поколения, биомедицины и энергоэффективности. Соглашение также предусматривает участие студентов Мурманского арктического университета в образовательных и исследовательских программах «Сколтеха», развитие академической мобильности, внедрение передовых образовательных практик и запуск программ технологического предпринимательства.

«Для Мурманского арктического университета это партнерство открывает новые возможности развития образовательных программ, научных исследований и технологического предпринимательства. Интеграция передовых практик «Сколтеха» позволит усилить подготовку инженеров и исследователей, которые будут работать над решением задач развития Арктики», — сказала проректор по стратегическому развитию Мурманского арктического университета Екатерина Калачикова.

В рамках сотрудничества стороны планируют реализовывать совместные научно-исследовательские проекты с промышленными компаниями, работающими в Мурманской области, развивать инженерные и управленческие компетенции, а также формировать современную научно-образовательную инфраструктуру в регионе. Партнерство станет важным шагом в формировании на базе Мурманского арктического университета одного из ключевых научно-технологических центров развития Арктики и позволит усилить интеграцию науки, образования и промышленности.

«"Сколтех" активно развивает сотрудничество с регионами России, где есть сильные научные школы и промышленный потенциал. Мурманская область — стратегически важная территория для развития арктических технологий, энергетики, новых материалов и инженерных решений. Уверен, что совместные проекты со специалистами МАУ и компаниями региона позволят создать как прорывные проекты в промышленном секторе, так и подготовить специалистов мирового уровня», — сказал исполняющий обязанности ректора «Сколтеха» Александр Сафонов.