ИИ-ассистент занимается профориентацией сложных подростков в Пензе

Некоммерческая организация АНО «Наука и образование» из Пензы запустила новый формат профориентации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации или имеющих проблемы с социализацией и учебой. Проект реализуют с помощью «AI Навигатора», работающего в сервисе «РосНавык». Это ИИ-ассистент, который анализирует интересы конкретного человека, в данном случае подростка, а также исследует образовательные программы вузов и российский рынок труда, и на основе полученной информации подбирает подходящие направления для поступления и показывает карьерные перспективы. Об этом CNews сообщили представители Университетского консорциума исследователей больших данных.

Проект поддержан Университетским консорциумом исследователей больших данных (Консорциум Big Data).

«Мы работаем с подростками, у которые есть сложности с социализацией, учебой и пониманием, чего они хотят в жизни. Наши специалисты проводят занятия, во время которых ребята получают базовые жизненные навыки, и там есть линия профориентирования, где используется “AI Навигатор” сервиса “РосНавык”. Он помогает быстро получить информацию об интересах подростков, дает доступ к огромному числу данных из вузов и реальных компаний. Мы тестируем подростков, чтобы помочь им опираться на свои сильные стороны и реальные карьерные перспективы при выборе университета и факультета», – сказал ведущий специалист АНО «Наука и образование» Андрей Панферов.

Как отмечают в команде «РосНавыка», существующие форматы профориентации дают только общее представление о том, какая специальность может соответствовать интересам абитуриента, при этом связь между образовательными программами вузов, ссузов и будущей карьерой остается неочевидной. «AI Навигатор» призван помочь подросткам увидеть реальную картину на рынке труда и более осознанно подойти к выбору вуза / ссуза и будущей профессии.

«РосНавык» собирает и анализирует данные с сайтов по трудоустройству — сегодня в его базе уже более 50 млн вакансий. «AI Навигатор» сопоставляет эти данные с информацией об образовательных программах вузов и ссузов. Абитуриент проходит на платформе несколько тестов, подготовленных командой профориентологов и HR, после чего система подбирает специальности, соответствующие его интересам и способностям, а также с учетом региона, где пользователь живет или куда хотел бы переехать. ИИ выделяет из этих специальностей ключевые компетенции и находит образовательные программы, где данные навыки можно получить. После этого цифровой ассистент дает пользователю интерактивные карточки, в которых показывается, какие программы и в каких вузах ему подходят, на работу в каких компаниях и с какой зарплатой он может рассчитывать.

«Мы разработали инструмент, который позволяет пройти полный цикл профориентации и сразу выйти на конкретную образовательную программу, делая путь от интересов к учебе и будущей профессии максимально понятным и удобным», – сказала менеджер «РосНавыка» Дарья Дунаева.

Ранее сообщалось, что «AI Навигатор» протестируют в марте 2026 г. несколько российских университетов: вместе с командой онлайн-платформы «РосНавык» они внедрят цифровую профориентацию в приемную кампанию этого года. Их абитуриенты получат возможность построить карьерную траекторию на данных рынка труда с прицелом на образовательные программы вуза.