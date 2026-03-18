«Биржа ЦТС» и «Униблок» объединяют усилия для развития инфраструктуры партнерских финансов и цифровых инструментов

«Биржа ЦТС» и ИТ-корпорация «Униблок» (оператор инвестиционных платформ) подписали соглашение о сотрудничестве.

Компании планируют совместно развивать новые финансовые и инвестиционные инструменты, включая решения в сфере партнерского (исламского) финансирования. Речь идет о создании и выводе на рынок новых для РФ продуктов, которые объединяют возможности биржевой торговли и партнерского финансирования.

В рамках сотрудничества стороны будут работать над запуском новых инструментов, развитием технологических решений и привлечением участников и инвесторов на рынок. Также планируется создание новых сегментов торгов и развитие инфраструктуры для работы с планируемыми продуктами.

Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия
Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия Безопасность

Соглашение рассчитано на долгосрочное партнерство и дальнейшее развитие совместных проектов.

Генеральный директор «Биржи ЦТС» Никита Захаров отметил: «Для нас это важный шаг. Вместе с технологическим партнером мы сможем быстрее запускать новые финансовые инструменты и развивать направление партнерского финансирования. Это позволит предложить рынку современные и понятные решения для инвесторов и бизнеса».

Другие материалы рубрики

Слепая зона российского FMCG-рынка: почему без системы управления жизненным циклом продукта работают в убыток

В России за миллиард освоили производство материалов для военных лазеров и квантовых компьютеров

Роман Кувшинов, «ОМЗ Перспективные технологии»: Мы формируем новую физику бизнеса компаний

«Авито» скупает готовых нейросотрудников и голосовых роботов. На фоне многомиллиардных инвестиций в свои нейросети

7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать

Американские ИТ-компании уволили более 33 тысяч человек за первые два месяца 2026 года, людей заменяет ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
