3Logic Group и Justo Group поставили графические станции Raskat в «Колледж Петербургской моды»

Компания 3Logic Group, дистрибьютор комплектующих и ИТ-решений, совместно с партнером Justo Group, дистрибьютором и интегратором ИТ-оборудования, реализовала проект по обновлению материально-технической базы Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж Петербургской моды» (СПб ГБ ПОУ КПМ). В рамках сотрудничества в учебное заведение была поставлена партия высокопроизводительных персональных компьютеров Raskat, предназначенных для обучения студентов графическому дизайну. Об этом CNews сообщили представители 3Logic Group.

Выбор оборудования был обусловлен необходимостью работы с ресурсоемкими графическими редакторами, программами для 3D-моделирования и цифрового проектирования одежды. Поставленные системы Raskat построены на базе современных многопоточных процессоров и оснащены графическими ускорителями Nvidia, что обеспечивает необходимую вычислительную мощность для рендеринга и обработки визуального контента высокой четкости.

«Линейка Raskat — это прежде всего гибкость. Мы не предлагаем типовые решения, а собираем инструменты под конкретные задачи заказчика. В данном кейсе упор был сделан на связку высокопроизводительных комплектующих и графики Nvidia, что критически важно для визуального искусства. Мы уверены, что такие индивидуальные конфигурации станут надежной опорой для студентов «Колледжа Петербургской моды» в их творческом и профессиональном становлении», — сказал Павел Филин, руководитель направления собственных торговых марок 3Logic Group.

«Специфика работы в сфере дизайна диктует жесткие требования к "железу". Совместно с 3Logic Group мы смогли предложить колледжу решение, которое закрывает все текущие потребности учебного процесса и обладает запасом производительности на будущее. Мы рады содействовать профессиональному росту молодых специалистов через поставку качественной российской техники», — сказал Антон Жуков, генеральный директор Justo Group.

«Современное образование в индустрии моды невозможно без мощного цифрового инструментария. Мы рады, что благодаря поставке ПК Raskat наши студенты получили доступ к технологиям, которые используются в ведущих дизайн-студиях. Это позволяет нам не просто учить теории, а погружать будущих специалистов в реальную профессиональную среду с первого дня занятий», — сказали в «Колледже Петербургской моды».