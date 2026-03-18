CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Электроника Техника Импортонезависимость
|

3Logic Group и Justo Group поставили графические станции Raskat в «Колледж Петербургской моды»

Компания 3Logic Group, дистрибьютор комплектующих и ИТ-решений, совместно с партнером Justo Group, дистрибьютором и интегратором ИТ-оборудования, реализовала проект по обновлению материально-технической базы Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж Петербургской моды» (СПб ГБ ПОУ КПМ). В рамках сотрудничества в учебное заведение была поставлена партия высокопроизводительных персональных компьютеров Raskat, предназначенных для обучения студентов графическому дизайну. Об этом CNews сообщили представители 3Logic Group.

Выбор оборудования был обусловлен необходимостью работы с ресурсоемкими графическими редакторами, программами для 3D-моделирования и цифрового проектирования одежды. Поставленные системы Raskat построены на базе современных многопоточных процессоров и оснащены графическими ускорителями Nvidia, что обеспечивает необходимую вычислительную мощность для рендеринга и обработки визуального контента высокой четкости.

3Logic Group

«Линейка Raskat — это прежде всего гибкость. Мы не предлагаем типовые решения, а собираем инструменты под конкретные задачи заказчика. В данном кейсе упор был сделан на связку высокопроизводительных комплектующих и графики Nvidia, что критически важно для визуального искусства. Мы уверены, что такие индивидуальные конфигурации станут надежной опорой для студентов «Колледжа Петербургской моды» в их творческом и профессиональном становлении», — сказал Павел Филин, руководитель направления собственных торговых марок 3Logic Group.

Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия
Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия

«Специфика работы в сфере дизайна диктует жесткие требования к "железу". Совместно с 3Logic Group мы смогли предложить колледжу решение, которое закрывает все текущие потребности учебного процесса и обладает запасом производительности на будущее. Мы рады содействовать профессиональному росту молодых специалистов через поставку качественной российской техники», — сказал Антон Жуков, генеральный директор Justo Group.

«Современное образование в индустрии моды невозможно без мощного цифрового инструментария. Мы рады, что благодаря поставке ПК Raskat наши студенты получили доступ к технологиям, которые используются в ведущих дизайн-студиях. Это позволяет нам не просто учить теории, а погружать будущих специалистов в реальную профессиональную среду с первого дня занятий», — сказали в «Колледже Петербургской моды».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

В России за миллиард освоили производство материалов для военных лазеров и квантовых компьютеров

В здравоохранении скоро появится цифровая экосистема медицинских сервисов

«Авито» скупает готовых нейросотрудников и голосовых роботов. На фоне многомиллиардных инвестиций в свои нейросети

ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета

Американские ИТ-компании уволили более 33 тысяч человек за первые два месяца 2026 года, людей заменяет ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
