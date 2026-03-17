За три месяца в сервисе «Что За продукт?» проверили 3,2 млн продуктов питания

За три месяца в сервисе «Что За продукт?» проверили 3,2 млн продуктов питания. Об этом CNews сообщили представители ЦРПТ.

Заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов рассказал, что оператор системы маркировки «Честный знак» последовательно развивает мобильное приложение и удобные цифровые сервисы для потребителей. В их числе – «Карта молока» для отслеживания происхождения сырья для молочных продуктов и «Что За продукт?» для изучения подробного состава и содержания ключевых ингредиентов.

В основе сервиса «Что За продукт?», запущенного в мобильном приложении «Честный ЗНАК» в декабре 2025 г. в сотрудничестве с Роспотребнадзором, – визуально понятная система «Светофор». Зеленым, желтым и красным цветами подсвечивается уровень содержания сахара, соли, жиров и трансжиров. Кроме того, сервис показывает еще 11 значимых показателей, включая аллергены, пищевые добавки, витамины, микроэлементы и пищевые волокна.

«Мы уже видим, что сервис помогает потребителю с выбором. Его аудитория за три месяца выросла до полумиллиона человек, они уже проверили 3,2 млн товаров, а 90% опрошенных пользователей считают этот функционал полезным. Более того, люди сами рассказывают, как меняют свои привычки», – сказал Реваз Юсупов.

Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов безопасность

Например, одна из пользовательниц поделилась обратной связью: она стала смотреть, сколько добавленного сахара в ее любимых йогуртах, и в итоге перешла на детские йогурты и творожки – там оказалось меньше сахара и есть витамины. Раньше она регулярно выбирала пять разных вариантов, а теперь оставила для повседневной покупки только два. Другой пользователь, который занимается спортом, сравнил состав продуктов популярных брендов на 100 граммов и выбрал те, где больше белка и меньше лишних добавок.

Важно, что этот сервис опирается не на случайные данные. Для его запуска Роспотребнадзор передал ЦРПТ свою базу данных по содержанию указанных веществ в пищевой продукции. Оператор маркировки дополнил ее тысячами дополнительных исследований и информацией от производителей. Человек получает не абстрактную рекомендацию, а инструмент, основанный на реальных проверенных данных. Сейчас сервис доступен для молочной продукции, воды, соков и сладких напитков, а позже будет расширен на другие категории.

