«Точка Банк» автоматизировал доступ к выручке для продавцов на маркетплейсах

«Точка Банк» полностью автоматизировал выплаты в сервисе раннего вывода выручки и открыл доступ к инструменту для свыше 750 тыс. продавцов на Ozon. Ранее сервис был доступен только продавцам на Wildberries, а выплаты проходили в ручном режиме и были привязаны к будням. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

Теперь предприниматели, ведущие бизнес на Wildberries и Ozon, могут получать деньги сразу после продажи товара в любой день, включая выходные и праздники. Выплаты происходят 24/7 и без привязки к платежному календарю.

Маркетплейсы задерживают выплаты продавцам, потому что сами зарабатывают на остатках. Компаниям это создает кассовые разрывы: деньги нужны здесь и сейчас — на закупку новых партий, оплату логистики и запуск рекламы. Особенно остро проблема встает в сезон, когда обороты растут и каждый день простоя оборачивается упущенной прибылью.

«Точка Банк» дает доступ к выручке сразу после продажи. Комиссия ниже, чем если брать такое же финансирование напрямую у маркетплейса.

Как это работает: продавец оставляет заявку в интернет-банке, меняет реквизиты в кабинете маркетплейса и получает деньги на расчетный счет. Выплата проходит в автоматическом режиме.

Комиссия сервиса — от 0,071% в день. Оплата производится только за те дни, когда продавец реально пользуется деньгами. Никаких скрытых платежей и комиссий за подключение. Точную ставку банк называет после рассмотрения заявки.

Сервис раннего вывода выручки — часть экосистемы «Точка Банка» для предпринимателей, которые строят бизнес на маркетплейсах. Вместе с ним банк развивает и другие инструменты для электронной коммерции, включая сервис аналитики MPSTATS.