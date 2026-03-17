Российский разработчик MES+ платформы «Кандата» получил статус резидента «Сколково»

Российский разработчик платформы цифровизации технологических и бизнес-процессов промышленных предприятий, управления парком техники, сбора телеметрии и учета рабочего времен — компания «Вершина Технологий» (входит в группу компаний DCLogic) — прошла экспертную оценку фонда «Сколково» и получила статус резидента инновационного центра. Об этом CNews сообщили представители DCLogic.

Платформа «Кандата» представляет собой программно‑аппаратное решение класса MES+, разработанное для промышленных предприятий, в т. ч. горнорудных. Она объединяет цифровые инструменты для комплексного управления производственными процессами: среднесрочного планирования (на месяц, квартал, год) и оперативного планирования по итогам смены — с учетом исторических данных и нормативно‑справочной информации; контроля парка техники и сбора телеметрии; управления грузопотоком и отслеживания перемещения горной массы; планирования и контроля буровзрывных работ, включая формирование и исполнение соответствующих паспортов; контроля качества руды на всех этапах — от планирования добычи до отгрузки.

Кроме того, платформа позволяет вести учет рабочего времени и анализировать ключевые показатели эффективности (в т. ч. рассчитывать КИО, КТГ, КСН), выявлять простои и оценивать эффективность оборудования, производственных участков и персонала, адаптировать систему под специфические задачи предприятия за счет проектно‑разрабатываемых модулей, а также формировать отчетность и проводить аналитику разной глубины и масштабов. Такой функционал помогает горнорудным предприятиям оптимизировать работу, повысить прозрачность процессов и достигать плановых показателей производительности.

Статус резидента «Сколково» дает компании-разработчику доступ к инфраструктуре и экспертизе технопарка — лабораториям, менторской поддержке, а также возможностям для привлечения инвестиций и презентации решения ключевым заказчикам. Это ускорит развитие продукта и его вывод на широкий рынок. В свою очередь, российские добывающие компании получат приоритетный доступ к платформе, что позволит им повысить качество продукции и укрепить конкурентоспособность на внутреннем и международном рынках.

«Для нас получение статуса резидента «Сколково» — это не только признание заслуг команды и подтверждение востребованности на рынке, но и вклад в технологический суверенитет страны. — сказал Павел Корякин, директор Департамента промышленной автоматизации DCLogic. – «Кандата» — полностью российская платформа, созданная с учетом специфики отечественных горнорудных предприятий. И мы рады быть причастными к укреплению позиции столь стратегически важной отрасли на глобальном рынке».

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/