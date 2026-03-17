Группа «Борлас» обеспечит промышленным предприятиям переход с Teamcenter/NX на T-FLEX PLM с помощью инструментов искусственного интеллекта

Группа «Борлас» (ГК Softline) объявляет о разработке модуля TC2TFD для миграции инженерных данных из Teamcenter и NX в программный комплекс T-FLEX PLM на основе инструментов ИИ. Решение ориентировано на инжиниринговые компании, конструкторские бюро и производственные предприятия, которые рассматривают переход на российские CAD/PDM/PLM-решения в рамках реализации стратегии технологической независимости и оптимизации ИТ-ландшафта. Об этом CNews сообщили представители группы «Борлас».

В текущих условиях многие компании, использующие Teamcenter, сталкиваются с ограниченными возможностями развития и масштабирования систем, ростом стоимости владения, усложнением архитектуры и зависимостью от узкопрофильных специалистов. Дополнительным фактором становятся регуляторные требования, включая реализацию положений Указа Президента России № 166 от 30.03.2022, направленных на обеспечение технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры. По оценке экспертов, в среднесрочной перспективе отказ от трансформации ИТ-среды может привести к накоплению технического долга, росту операционных рисков и снижению скорости вывода новых изделий на рынок.

В ответ на эти вызовы группа «Борлас» предлагает типизированный продуктовый подход к миграции с фиксированными сроками, результатами и управляемыми рисками. В отличие от проектных подходов с высокой долей неопределенности, решение включает программный модуль миграции TC2TFD, возможности его адаптации с учетом имеющейся у заказчиков CAD/PDM-среды и глубины кастомизации модели данных Teamcenter. В зависимости от потребностей заказчиков доступна комплексная реализация проектов, включая настройку и развертывание T‑FLEX PLM, перенос инженерных данных с применением модуля TC2TFD, сопровождение процессов миграции в промышленной эксплуатации, обучение пользователей и администраторов. Такой формат позволяет существенно сократить сроки и минимизировать риски, связанные с переносом больших объемов инженерных данных.

Ключевым элементом решения выступает интеграционный модуль TC2TFD, обеспечивающий чтение модели данных Teamcenter, формирование маппинга между Teamcenter и T-FLEX DOCs, выгрузку, трансформацию и загрузку данных, а также контроль качества миграции с формированием отчетности и логированием операций. В модуле применяются алгоритмы машинного обучения и инструменты ИИ для автоматизированного анализа модели данных, предиктивного формирования маппинга и валидации результатов миграции, что снижает объем ручной настройки и повышает точность переноса. Настройка выполняется через пользовательский интерфейс без необходимости программирования.

«Переход от точечных инициатив импортозамещения к стратегическому пересмотру архитектуры инженерных систем набирает обороты. Миграция с зарубежных PLM-решений – сложная задача, требующая не только технологических инструментов, но и четкой методологии. Группа «Борлас» является одним из ключевых партнеров компании «Топ Системы» и обладает многолетней экспертизой в проектах внедрения PLM-решений, интеграции PLM с ERP/MES-системами. Наш продуктовый подход позволяет получить фиксированный результат с понятными критериями качества и управляемыми рисками, что делает переход на T-FLEX PLM прозрачным, экономически обоснованным и безопасным для наших заказчиков, а применение инструментов ИИ позволяет существенно снизить объем ручного труда и обеспечить точность переноса данных», – отметил Альберт Хайдаров, директор по развитию бизнеса группы «Борлас».