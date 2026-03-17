Более 300 школьников на Крайнем Севере обучат промпт-инжинирингу

Программа «Kodik Образование», разработанная компанией «Архитех ИИ», запущена более чем в 70 классах в России и охватывает почти 1000 учеников. Цель – научить тому, чего в школьной программе пока нет – основам взаимодействия с искусственным интеллектом.

Отечественный вендор запустил программу по обучению технологиям оптимизации с применением искусственного интеллекта для государственных вузов и школ. Проект реализуется по всей России, от Санкт-Петербурга до Амурской области, но особое внимание – школам, которые находятся в северо-восточной части страны, Ямало-Ненецком АО, Республике Саха, Ханты-Мансийском автономном округе. В частности, в арктических регионах в программе примет участие более 300 школьников.

«Умение использовать в бизнес-процессах ML-модель – это уже не эфемерное будущее, а базовый минимум для настоящего, будущие инженеры, аналитики, финансисты должны это уметь уже сегодня, чтобы завтра удачно устроиться на работу. Такие краткие курсы по азам применения вайбкодинга мы на платформе «Кодик.Образование» проводим в десятках вузов в самых разных регионах. Помимо этого, мы уже сейчас активно внедряем курсы обучения ИИ-технологиям в школах, где обучаем детей и их учителей основам безопасной работы с языковыми моделями, на сегодняшний день в программе поучаствовало более 20 школ из разных регионов России», – сказал Юрий Головко, директор по развитию разработчика платформы Kodik компании «АрхиТех ИИ»

Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия
В программу «Kodik Образование» вошли крупные города, такие как Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, а также школы в Амурской области, Приморье, на Урале, то есть, в регионах, где активно развиваются производства, но есть ощутимый дефицит подготовленных кадров и в бизнесе, и в образовании, и преодолеть его возможно только совместными усилиями технологического бизнеса и государства.

Проект платформы Kodik – пример совместных усилий бизнеса и вузов, направленный на обогащение государственных образовательных программ современными компетенциями, необходимых для уверенного старта на рынке труда. Применение языковых моделей в бизнес-процессах постепенно становится повседневной реальностью во всех сферах экономики, считают авторы курса, а потому важно научить студентов не просто использовать нейросети в подготовке курсовых, но и изучить основы безопасности и понимать, как встроить ИИ в бизнес-процесс, чтобы он служил полноценным инструментом оптимизации.

Другие материалы рубрики

Слепая зона российского FMCG-рынка: почему без системы управления жизненным циклом продукта работают в убыток

Производитель наказан за задержку создания российского лазера на замену немецкому. Срыв сроков - четыре года

Дашбордами уже никого не удивишь — бизнесу нужны прогнозы и рекомендации

Хакеры украли исходный код шведских «Госуслуг» и раздают его бесплатно

Андрей Нисанов, «ФосАгро»: «Мы не ошиблись с выбором» — о переходе с Oracle EBS на Global ERP

В России готовится к запуску завод промышленных роботов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837