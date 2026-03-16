SimpleOne выпустила обновление платформы 1.31.0 с расширением возможностей WYSIWYG и персональными фильтрами в конструкторе условий

SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) выпустила обновление платформы версии 1.31.0. Ключевые нововведения — персональные и общие фильтры в конструкторе условий для ускорения работы с данными, управление форматом передачи текстовых полей WYSIWYG (What You See Is What You Get — «что видишь, то и получишь») через REST API (Representational State Transfer, передача состояния представления) и скрипты, а также расширенная функциональность карты зависимостей для наглядной визуализации связей между элементами.

Обновление добавляет возможность сохранять настроенные фильтры в конструкторе условий для многократного использования. Это значительно сокращает время поиска записей по часто используемым параметрам. Пользователи с ролью “admin” (администратор) могут создавать фильтры, доступные всем пользователям платформы, остальные — только персональные.

Для упрощения работы с текстовыми данными в полях типа WYSIWYG внедрены системные свойства, позволяющие управлять форматом передачи данных. Теперь разработчики могут самостоятельно определять, в каком виде поля WYSIWYG будут использоваться в скриптах — как текст или как объект с форматированием — и как данные передаются через REST API при интеграциях с внешними системами.

«Гибкость работы с текстовыми форматами особенно важна для будущих конвертаций полей из простого текста в формат WYSIWYG и обратно, где критично сохранить обратную совместимость API и работоспособность индивидуально настроенных экземпляров. Уже сейчас новый механизм позволяет разработчикам управлять тем, в каком виде данные WYSIWYG обрабатываются в скриптах и передаются через REST API, упрощая интеграции и повышая совместимость данных», — сказал Илья Радченко, директор по платформенным продуктам SimpleOne, корпорация ITG.

Также в версии расширена функциональность карты зависимостей: добавлена возможность перемещения элементов методом “drag-and-drop” (методом перетаскивания), выделение соединений цветом при наведении и дополнительные атрибуты для настройки через внешние скрипты. В эту версию вошли и другие улучшения и исправления.