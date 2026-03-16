Outsorsa и «Грависофт» объявили о партнерстве по внедрению корпоративной системы taskITnow

Компания «Передовые системные решения» (бренд Outsorsa) и российская ИТ-компания «Грависофт», разработчик корпоративной платформы taskITnow, объявили о заключении партнерского соглашения. Сотрудничество направлено на совместное продвижение, распространение и внедрение отечественной системы управления проектами и задачами taskITnow в организациях с повышенными требованиями к информационной безопасности и развертыванию в корпоративной инфраструктуре.

Партнерство расширяет возможности Outsorsa по подбору и внедрению решений для проектного управления и отвечает растущему запросу заказчиков на надежные и функциональные платформы, подходящие для корпоративного использования, включая сценарии перехода с зарубежных систем. В рамках соглашения компании обеспечат полный цикл реализации проектов: от предпроектного анализа и подбора оптимальной конфигурации до внедрения, интеграции, обучения и последующей технической поддержки.

Платформа taskITnow — система управления проектами, задачами и знаниями, ориентированная на использование в корпоративной среде и поддерживающая on-premise-развертывание. Ключевая особенность платформы — высокая проработка пользовательских сценариев: интерфейс позволяет достигать результата с минимальным количеством кликов, снижая переключение контекста и ускоряя контроль выполнения задач.

«В условиях импортозамещения бизнес ищет не просто аналоги, а эффективные инструменты, которые позволяют сохранить темп работы и прозрачность управления. taskITnow — решение с продуманным интерфейсом и понятной логикой. Мы всегда рады предложить клиентам наиболее подходящее решение, которое помогает выстроить управляемое проектное взаимодействие в корпоративном контуре без потери производительности», — сказал Виталий Кашко, технический директор Outsorsa.

«Чем масштабнее компания, тем выше требования к внедрению и переходу с действующих систем. Мы видим устойчивый спрос на такие проекты, и они требуют наличия практического опыта миграции данных и интеграции решений в существующую систему. Outsorsa обладает необходимыми для этого знаниями и компетенциями. Вместе со специалистами компании мы готовы реализовывать проекты различной сложности, в том числе перенос процессов и данных с зарубежных платформ», — отметил Дмитрий Кузьма, генеральный директор «Грависофт».

Стороны уже приступили к формированию пула пилотных проектов для компаний, заинтересованных в переходе на отечественное ПО для управления проектами и задачами.