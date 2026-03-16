CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

ГК «ПИК-Комфорт» и «Яндекс Смена» запустили совместный проект в сфере благоустройства

ГК «ПИК-Комфорт» и «Яндекс Смена» запустили совместный проект по привлечению исполнителей для выполнения разовых и краткосрочных работ по благоустройству придомовых территорий и общедомовых пространств. Об этом CNews сообщили представители ГК «ПИК-Комфорт».

В рамках сотрудничества управляющая компания «ПИК-Комфорт» получила возможность оперативно находить исполнителей с помощью цифровой платформы «Яндекс Смена». Сервис позволяет закрывать спектр задач от уборки территории и подсобных работ до помощи в организации сезонных и праздничных мероприятий во дворах и общественных зонах.

Исполнители, в том числе жители районов, смогут получать в приложении уведомления о доступных поручениях рядом с домом и в несколько кликов выбирать подходящие предложения по времени, месту и уровню дохода. Все условия выполнения работ и требования к исполнителям указываются в задании заранее, что делает процесс взаимодействия понятным и прозрачным.

Проект уже запущен в пилотном режиме в ряде жилых проектов ПИК в Москве. таких как Люблинский парк, Ярославский и Саларьево парк. В дальнейшем стороны планируют расширять географию сотрудничества и перечень доступных работ, включая другие регионы присутствия компании.

«Для нас важно, чтобы процессы обслуживания домов были максимально понятными и открытыми, а исполнители при желании могли быть вовлечены в заботу о своем дворе и общих пространствах. Использование цифровой платформы позволяет гибко реагировать на текущие задачи и привлекать исполнителей именно тогда, когда это необходимо», — отметил заместитель генерального директора «ПИК-Комфорт» Вадим Севрюков.

Генеральный директор «Яндекс Смена» Алексей Жестков также отмечает, что такой формат сотрудничества делает процессы благоустройства более прозрачными и удобными для всех участников — как для управляющих компаний, так и для жителей, заинтересованных в подработке.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

