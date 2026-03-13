«МегаФон» расширил 4G для работников Охотской ГГК

«МегаФон» расширил телеком-сеть для Охотской горно-геологической компании в Хабаровском крае. Инженеры оператора запустили базовую станцию на участках Киран и ДСУ (дорожно-строительный участок) Кундуми в Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районах. Благодаря этому вахтовые сотрудники предприятия получили доступ не только к голосовой связи, но и к мобильному интернету. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Производственные участки Охотской ГГК расположены более чем в 1000 километров от Хабаровска. Добыча руды здесь идет в условиях сурового климата и сложной транспортной доступности. База Киран — это важная логистическая точка компании, через которую происходит доставка руды, оборудования и других необходимых материалов.

Для того, чтобы запустить мобильную связь Охотская ГГК вертолетом доставила на Киран две тонны телеком-оборудования, а специалисты компании «МегаФон» осуществили монтаж и пуско-наладочные работы. Сотрудники Охотской ГГК на месте изготовили и смонтировали антенно-мачтовые сооружения по техническому заданию оператора, обеспечили электропитание и подготовили контейнеры для размещения оборудования.

После завершения монтажа спутниковой антенны диаметром 2,4 метра работники предприятия на участке Киран могут пользоваться банковскими сервисами, порталом Госуслуги и мессенджерами. Сеть работает через спутниковый канал связи в нескольких частотных диапазонах. Ключевой особенностью новой базовой станции стала ее автономность: при отключении основного источника питания оборудование способно работать до 10 часов, что критически важно для бесперебойной связи на участке.

«Участок Киран находится в труднодоступном районе Хабаровского края, где большие расстояния, сложная логистика и суровый климат создают вызовы для создания качественной связи. Многолетнее сотрудничество с Охотской ГГК показывает, что мы успешно справляемся с такими задачами. У нас накоплен опыт выполнения проектов сложных в плане логистики и инженерных решений на удаленных участках. Мобильный интернет позволяет сотрудникам оставаться на связи с близкими, отправлять видео и сообщения, а модернизация оборудования до уровня 4G открывает возможности для внедрения цифровых технологий в производственные процессы», — сказал Артем Базыль, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в Сибири и на Дальнем Востоке.

«Для Охотской ГГК цифровая инфраструктура — часть комплексного подхода к созданию комфорта для проживания и работы в условиях крайнего севера. На территории вахтового поселка есть все необходимое, чтобы сотрудники, работающие здесь, не чувствовали себя оторванными от цивилизации. Теперь, уезжая на вахту, они могут быть спокойны: родные всегда на связи», — отметил генеральный директор АО «Охотская ГГК» Олег Азанов.

Ранее для Охотской ГГК «МегаФон» модернизировал телеком‑оборудование и развернул сеть 4G на территории участка Кундуми в Аяно‑Майском районе.