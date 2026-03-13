Коммуникационное агентство IVS Group переходит в «Турбо Облако»

Коммуникационное агентство IVS Group выбрало решение «Облачный диск» компании «Турбо Облако» (входит в ГК РТК-ЦОД) для организации безопасного и оперативного доступа сотрудников к рабочим документам. Инструмент стал технологической основой для реализации гибридных проектов агентства, объединяющих офлайн-мероприятия и цифровые каналы. Об этом CNews сообщили представители «Турбо Облако».

IVS Group подходит к коммуникациям комплексно, не разделяя между собой различные форматы проектов. Это требует от команды умения быстро обмениваться большими объемами информации: от стратегических презентаций до медиатек с фото- и видеоматериалами. Внедрение «Облачного диска» позволило создать единую экосистему для всех участников процессов. Теперь сотрудники компании в режиме онлайн работают с документами в защищенном корпоративном хранилище, а для проектных групп настроены командные папки с гибким разграничением прав доступа.

«Турбо Облако» не просто предоставляет хранилище для работы с файлами, компания уделяет особое внимание его защищенности и прозрачности. Облачные площадки провайдера размещаются в пяти федеральных округах на базе инфраструктуры крупнейшего российского оператора дата-центров РТК-ЦОД. «Облачный диск» предлагает встроенный антивирус для защиты данных и инструменты детализированной отчетности, позволяющие отслеживать активность пользователей, чтобы гибко масштабировать ресурсы хранилища. Эти функции особенно востребованы в креативных индустриях, где команды работают с большими массивами контента и множеством внешних партнеров.

Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако»: «Для креативных индустрий критически важна бесшовная коллаборация при работе с большими объемами визуального контента и множеством внешних партнеров. “Облачный диск” учитывает эту специфику: мы предлагаем отказоустойчивую инфраструктуру, где гибкость доступа сочетается с корпоративным уровнем защиты интеллектуальной собственности. При этом всю ответственность за бесперебойную работу и сохранность данных мы, как облачный провайдер, берем на себя, чтобы команды могли полностью сосредоточиться на творческих и стратегических задачах».

Елена Елпатова, коммерческий директор, партнер IVS Group: «Для нас технологии — не барьер, а инструмент, стирающий границы между разными форматами коммуникаций. “Облачный диск” органично вписался в наши процессы благодаря гибким настройкам прав доступа: теперь каждый сотрудник и партнер видит только то, что нужно для работы, а кроссплатформенная синхронизация позволяет не терять время на поиск актуальных версий файлов. Мы получили по-настоящему единое рабочее пространство».