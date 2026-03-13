Искусственный интеллект в поле, операционной и нефтепроводе: Татарстан финансирует искусственный интеллект в стратегических отраслях

Обеспечение технологического суверенитета России – стратегический приоритет Республики Татарстан. В 2025 г. он получил конкретное финансовое выражение: Фонд науки и технологий Республики Татарстан направил на поддержку науки и прикладных разработок 334,2 млн руб. в рамках двух грантовых конкурсов. Анализ проектов-победителей, уже внедряемых в реальные секторы экономики, обнажает характерную закономерность: искусственный интеллект перестал быть уделом ИT-компаний – он последовательно входит в нефтехимию, медицину, сельское хозяйство, машиностроение и даже в сохранение культурного наследия народов России. Об этом CNews сообщили представители Фонда науки и технологий Республики Татарстан

Одно из двух направлений грантовой программы Фонда – конкурс на финансирование прикладных научно-технических (технологических) проектов – объединил участников Научно-образовательного центра Республики Татарстан, функционирующего при Фонде. На конкурс было подано 43 заявки, из которых 35 стали победителями. Бюджет поддержки составил 236,1 млн руб. при привлеченном внебюджетном финансировании 527,7 млн руб. – максимальный размер гранта достигал 10 млн руб. на проект. По итогам конкурса создано 35 высокотехнологичных рабочих мест, подано 35 заявок на патенты и регистрацию программ для ЭВМ, в реальный сектор экономики внедрено 35 инновационных технологий.

Среди проектов конкурса прикладных разработок не менее десяти построены на методах машинного обучения, компьютерного зрения или больших языковых моделей — и каждый из них решает конкретную отраслевую задачу.

«ICL Soft» представила сразу три разработки на основе ИИ. Первая прогнозирует спрос на фармацевтические препараты с точностью от 80% на горизонт до шести месяцев – чтобы жизненно важные лекарства оказывались на полках прежде, чем они заканчивались. Вторая система распознаёт речь сотрудников агропромышленных предприятий в условиях производственного шума и автоматически формирует необходимые документы – без ручного заполнения и сопутствующих ошибок. Третья – CRM-платформа с предиктивной аналитикой для фармрынка, разработанная с учетом российских регуляторных требований.

Университет Иннополис вышел на конкурс с четырьмя ИИ-проектами в разных отраслях. Один из наиболее значимых – система автоматического анализа рентгенологических изображений на базе моделей компьютерного зрения: гибкая, способная обучаться на локальных данных и работающая в связке с врачом. Второй – цифровой двойник компрессорной установки, совмещающий физическую термодинамическую модель с корректирующим ИИ-слоем: система прогнозирует техническое состояние оборудования в реальном времени и снижает риск внеплановых остановок. Ещё один проект — неинвазивное взвешивание свиней по видеоданным: камера фиксирует животное, алгоритм определяет массу, хозяйство экономит ресурсы и снижает стресс у поголовья. Четвёртый — ИИ-платформа для моделирования катализаторов, способная обрабатывать свыше миллиона химических структур в год и сокращать цикл разработки новых веществ с пяти-семи лет до одного-двух.

В нефтяном секторе «Кемпрофет» разрабатывает модель на основе графовых нейронных сетей для подбора поверхностно-активных веществ, повышающих нефтеотдачу. Расчёт, который прежде требовал многолетних лабораторных испытаний, система выполняет за секунды. «Геоиндикатор» создаёт веб-платформу для автоматизированного анализа геохимических данных скважин: диагностика, на которую традиционными методами уходило четыре-семь дней, теперь занимает до двух суток — без остановки скважины.

В здравоохранении скоро появится цифровая экосистема медицинских сервисов
В здравоохранении скоро появится цифровая экосистема медицинских сервисов внедрения

В сфере транспортной безопасности «Интеллектуальная видеоаналитика» разрабатывает программно-аппаратный комплекс для автоматического выявления дорожных инцидентов с точностью не ниже 90% и временем верификации до десяти секунд, интегрированный в региональные системы управления дорожным движением.

Отдельного внимания заслуживает проект АОМ — платформа Akiat.space для создания персонализированных сказок на татарском и русском языках с применением генеративных языковых и визуальных моделей. Система сохраняет культурное наследие малых народов России в цифровом формате, адаптированном для современного ребёнка.

Большинство проектов конкурса разрабатываются на отечественном технологическом стеке — в полном соответствии с курсом республики на технологическую независимость. Грантовый конкурс Фонда науки и технологий Республики Татарстан превращает этот курс в конкретные продукты, рабочие места и патенты. Фонд науки и технологий РТ является одним из ключевых институтов инновационного развития региона и республиканский оператор поддержки научно-технологической экосистемы.

