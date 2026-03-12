CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» повысил качество связи для всех поколений абонентов в Некрасово

Жители и гости деревни Некрасово Томского района получили надежное покрытие сотовой сети. Проведенная «МегаФоном» модернизация базовой станции позволила обеспечить стабильный доступ к голосовым вызовам и мобильному интернету на обширной территории. Позитивные изменения также заметили владельцы «зеленых» сим-карт в близлежащих населенных пунктах – Лоскутово, Аксеново, Вороново, Богашево и Лучаново. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

При обновлении телеком-инфраструктуры инженеры задействовали низкие частотные диапазоны. Они оптимальны для сельской местности: радиоволны распространяются дальше и лучше проникают внутрь помещений. Благодаря этому уверенный прием сигнала доступен как в самом населенном пункте, так и за его пределами.

«Установленное оборудование поддерживает как современный стандарт LTE, так и традиционный GSM. Это значит, что каждый абонент — от подростков до пенсионера — может пользоваться привычными цифровыми сервисами, независимо от возраста или телефона. Мы развиваем сеть так, чтобы связь оставалась удобной и доступной для всех», — отметил директор «МегаФона» в Томской области Марк Малахов.

Некрасово — популярное туристическое место вблизи Томска. Здесь расположены детский лагерь «Солнечная республика», спортивно-оздоровительный комплекс «Кедровый», санаторий «Космонавт», а также садовые товарищества «Медик», «Байкал» и «Кедр».

7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать
7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать Цифровизация

Даже на отдыхе абоненты оператора продолжат заниматься привычными для себя делами. Дачники могут следить за новостями, погодой и фазами луны, пользоваться банковскими приложениями, делиться фотографиями урожая с близкими и читать рекомендации по уходу за урожаем. Юным гостям лагеря станет проще звонить родителям по видеосвязи, слушать музыку онлайн, общаться в мессенджерах и соцсетях.

Апгрейд базовой станции также расширил зону покрытия VoLTEцифровых звонков через интернет. Соединение теперь устанавливается за пару секунд, а разговор остается четким, без фонового шума. Технология позволяет одновременно говорить по телефону и пользоваться интернетом — например, делиться геолокацией или искать нужную информацию во время разговора. Абоненты оператора в Некрасово уже оценили ее удобство: 66% всех звонков они совершают через сети четвертого поколения. За год показатели выросли почти на четверть.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

HR службам пора готовиться к нашествию зумеров

На «Госуслугах» стало можно пожаловаться на надоедливых коллекторов

Михаил Михалев, Amazon: Инженер должен оценивать последствия решений на уровне всей системы

В России разрешат обучать ИИ на авторских материалах без разрешения автора

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837