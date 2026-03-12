CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Компания «ИТ-Экспертиза» выводит на рынок ИИ-платформу «Когнитум» для решения реальных бизнес-задач

Компания «ИТ-Экспертиза», разработчик высокотехнологичных решений для корпоративного сектора, объявляет о включении платформы исполнения ИИ-помощников «Когнитум» («Cognitum») в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестровая запись №32368 от 05.03.2026). Об этом CNews сообщили представители компании «ИТ-Экспертиза».

Внесение продукта в реестр подтверждает его соответствие требованиям импортозамещения и позволяет организациям, включая государственные и компании с государственным участием, использовать передовые технологии мультиагентного искусственного интеллекта в защищенном контуре.

«Когнитум» – это корпоративная платформа для быстрой разработки, развертывания и оркестрации ИИ-агентов (программных ассистентов с использованием технологий нейронных сетей и искусственного интеллекта). В отличие от монолитных ИИ-решений, система строится на концепции специализированных микро-агентов, каждый из которых решает конкретную бизнес-задачу: от транскрибации встреч до глубокого анализа юридических документов. Платформа включает в себя конструктор конфигураций, оркестратор исполнения, RAG-подсистему (генерация ответов на основе корпоративных знаний), модули безопасности и программный интерфейс (API) для разработки и подключения собственных ИИ-агентов.

Важной особенностью платформы «Когнитум» является наличие библиотеки готовых ИИ-агентов, которые способны бесшовно подключаться к системам предприятия, работающим в том числе под управлением технологической платформы «1С:Предприятие», и выполнять различные действия напрямую в этих информационных системах.

Основные возможности платформы «Когнитум» и практическая польза для бизнеса

Система разработана для технических директоров (CTO) и руководителей бизнес-подразделений, которым необходима надежная и аудируемая ИИ-инфраструктура, интегрированная в существующие процессы.

Ключевые возможности

Безопасность и развертывание внутри инфраструктуры предприятия (On-Premise). Платформа функционирует внутри защищенного периметра организации. Корпоративные данные не покидают контур компании, что критически важно для соблюдения требований ФСТЭК и ФСБ.

Скорость внедрения (Time-to-Market). Благодаря модульной архитектуре путь от идеи до работающего ИИ-агента занимает считанные дни, а не месяцы.

Проверяемость ответов. Технология RAG обеспечивает формирование ответов с обязательным цитированием первоисточников из корпоративных баз знаний. Исключается риск «галлюцинаций» ИИ.

Автоматизация рутины. «Когнитум» берет на себя выполнение регламентированных действий во внешних системах (например, регистрацию заявок в ИТ-поддержке или создание актов в документообороте), снижая нагрузку на персонал в десятки раз.

Плавная интеграция в экосистему компании. «Когнитум» способен встраиваться в уже существующие информационные системы, обеспечивая плавность развертывания и контроль на каждом этапе.

Некоторые кейсы применения уже готовых ИИ-агентов

Маршрутизация задач. ИИ-агент анализирует содержимое входящего документа (например, договора) и на основе его смысла автоматически выбирает один из заданных маршрутов согласования, определяя ответственных лиц. Это минимизирует влияние человеческого фактора и ускоряет бизнес-процессы. Кейс уже используется в системе «1С:Документооборот» у одного из заказчиков компании «ИТ-Экспертиза».

Распознавание документов и заполнение карточек. Система автоматически распознает сканированные в PDF документы, выделяет из них нужные реквизиты и самостоятельно заполняет карточки в информационной системе или формирует акты. КПД автоматического распознавания составляет более 70%, что значительно снижает объем рутинного человеческого труда, повышая его качество. ИИ-агент уже используется в ряде информационных систем «».

Транскрибация и создание протоколов. ИИ-агенты преобразуют аудио- и видеозаписи встреч в текст, на основе которого автоматически формируют протоколы совещаний и выгружают задачи исполнителям напрямую в корпоративные системы и трекеры. Таких ИИ-агентов уже используют в своих рабочих процессах и сама компания «ИТ-Экспертиза», и ее клиенты.

Проверка на юридическую чистоту и NDA (Non-Disclosure Agreement, Соглашение о неразглашении). ИИ-агент подключается к текстовому редактору (например, MS Word) и проверяет открытый текст согласно запросу юриста, который с ним работает. При необходимости подсвечивает проблемные места в тексте и пишет подробные комментарии со ссылками на нормативные акты и законы.

«Включение "Когнитум" в реестр отечественного ПО – важный этап развития нашей экосистемы. Мы видим, что бизнесу больше не нужны "просто чат-боты", пересказывающие тексты. Заказчикам необходима зрелая инфраструктура, которая превращает ИИ из игрушки в надежный инструмент автоматизации, – отметил генеральный директор компании «ИТ-Экспертиза» Вячеслав Савлюк. – Наше преимущество заключается в сочетании гибкости мультиагентных систем и строгого корпоративного контроля. "Когнитум" позволяет компаниям сохранять полный цифровой суверенитет, используя возможности искусственного интеллекта для решения реальных задач в ИТ-поддержке, юриспруденции и операционном управлении без риска утечки данных».

Демонстрацию системы «Когнитум» можно заказать уже сейчас, оставив заявку на официальном сайте компании «ИТ-Экспертиза».

