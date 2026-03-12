«ЕвроХим» внедрил цифровую визитку в качестве дополнительного канала коммуникации

Накануне старта сельскохозяйственного сезона «ЕвроХим» внедрил дополнительный инструмент поддержания стабильной связи с клиентами — цифровую визитку с синхронизируемым списком официальных контактов и ресурсов компании, ссылкой на актуальный каталог, а также возможностью дистанционного направления пользователю уведомлений и промо-информации. Особенно полезно это нововведение будет для жителей тех регионов России, где периодически наблюдаются сложности с доступом к сети Интернет. Об этом CNews сообщили представители «ЕвроХим».

Техническое решение основано на привычной для большинства пользователей мобильных устройств на ОС iOS и Android модели добавления карты лояльности в так называемый «кошелек».

Цифровая визитка добавляется на устройство по ссылке и сохраняется в соответствующем приложении (iOS Wallet, Android Wallet Passes), оставаясь всегда доступной пользователю. Особенностью решения является онлайн синхронизация, благодаря которой данные на карте будут авторизованными и актуальными. При включенной у пользователя функции «разрешить уведомления» компания также сможет направлять уведомления (всплывающие сообщения) с полезной информацией о запуске новых продуктов, предстоящих мероприятиях, образовательных инициативах и сервисах.

Среди ключевых особенностей решения — гарантированный доступ к официальному списку контактов, актуальным новостям, сайту компании, номеру горячей линии клиентской поддержки и прочей важной информации даже без интернет-соединения.

«Благодаря такому необычному использованию знакомых многим цифровых карточек, данные точно будут доступны в районах с плохим и неустойчивым интернет-покрытием, а также в регионах страдающих от временных отключений, — сказала заместитель коммерческого директора по маркетингу Татьяна Гребенникова. — Мы постоянно анализируем клиентский путь, оперативно реагируем на проблемные моменты, стремясь сделать взаимодействие с компанией максимально открытым, прозрачным и удобным».

Внедрение цифровой визитной карточки является частью системы инициатив по развитию каналов цифровой коммуникации с клиентами и партнерами. Данная комплексная работа нацелена на укрепление связей с аграриями, позиционирование преимуществ продукции и сервисов компании, а также общее повышение пользовательской агрономической экспертизы.