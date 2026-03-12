CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Эксперт РА» перешло на ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой от «Базиса»

Кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА» сообщило о переходе на отечественную платформу виртуализации рабочих мест и терминального доступа Basis Workplace и программно-определяемую СХД Basis SDS — решения участника российского рынка ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой «Базис». Об этом CNews сообщили представители «Базиса».

Внедрение проводилось авторизованным партнером — системным интегратором «КИТ-Системс».

Основные сценарии использования флагманской платформы вендора охватывают удаленный доступ сотрудников к внутренней инфраструктуре и создание изолированных сред с повышенными требованиями к информационной безопасности. Basis Workplace позволяет использовать серверные мощности командам, которые работают на портативных устройствах, в том числе ноутбуках и планшетах. Еще одно значимое преимущество — возможность автоматизировать жизненный цикл виртуальных сред. Система горизонтально масштабируется и устойчива к высоким нагрузкам, возможна реализация геораспределенной инсталляции для упрощения построения катастрофоустойчивых решений.

При выборе платформы учитывались такие параметры, как рыночная доля вендора, зрелость решений, наличие успешных внедрений, стоимость и поддержка гиперконвергентных сценариев. В процессе эксплуатации Basis Workplace подтвердила стабильность, функциональность и соответствие требованиям к защите данных. Администрирование продукта осуществляется собственной ИТ-службой «Эксперт РА». Для обеспечения качественной эксплуатации специалисты прошли обучающий курс по работе с платформой, разработанный «Базисом» для системных администраторов.

«Решение «Эксперт РА» перейти на отечественные разработки при отсутствии срочных регуляторных требований — сильный и показательный шаг. Это стратегическое решение — не про замену компонентов, а про контроль над критической инфраструктурой в долгосрочной перспективе», — сказал Иван Ермаков, коммерческий директор «Базиса».

<p>Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать построение инфраструктуры производителю ПАК</p>
Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать построение инфраструктуры производителю ПАК Цифровизация

«Для нас ключевым фактором было понимание того, кто стоит за продуктом. Мы не искали решения с неопределенной судьбой в открытом сообществе, а выбрали вендора с проприетарными разработками, прозрачной дорожной картой и полной ответственностью за развитие своих решений. И Basis Workplace, и Basis SDS соответствуют нашим требованиям к безопасности и устойчивости», — сказал Денис Казанцев, директор по информационным сервисам и инфраструктуре «Эксперт РА».

«Внедрение VDI способствует развитию в Агентстве гибкой ИТ-среды, где высокий уровень управляемости и простота эксплуатации оказывают позитивное влияние на непрерывность операционных процессов, что дает бизнесу устойчивость при росте и адаптации к новым задачам», – отметил Алексей Милушин, директор по цифровой трансформации «Эксперт РА».

