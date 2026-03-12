CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Abanking и «Синара Лаб» стали технологическими партнерами

Abanking и «Синара Лаб» начинают сотрудничество в области внедрения цифрового рубля. Совместное решение позволит банкам быстрее и безопаснее подключать дистанционные каналы к Платформе цифрового рубля Банка России. Об этом CNews сообщили представители Abanking.

«Синара Лаб» разрабатывает один из ключевых элементов инфраструктуры цифрового рубля — адаптер к Платформе ЦР, в который входят контур контроля и контур обработки с уже встроенными средствами криптографической защиты. Этот модуль обеспечивает защищенный обмен данными между банковскими системами и Платформой цифрового рубля.

У «Синара Лаб» сформирована экспертиза по практическому внедрению цифрового рубля и есть партнеры в сфере информационной безопасности: компания прошла полный путь запуска ЦР в контуре банка «Синара» одной из первых в России и накопила опыт построения крупных банковских систем с большим количеством интеграций. Это позволяет покрывать весь комплекс работ по подключению к платформе ЦР — от инфраструктуры и СКЗИ до интеграции с фронт‑системами.

7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать
Платформа Abanking, в свою очередь, обеспечивает клиентские интерфейсы и ДБО для физических и юридических лиц, через которые пользователи смогут проводить операции с цифровым рублем. В рамках партнерства Abanking отвечает за ДБО и клиентский опыт, а «Синара Лаб» — за специализированный адаптер к платформе ЦР и обеспечение информационной безопасности с помощью технологических партнеров.

Совместное предложение дает банкам готовый путь к цифровому рублю: использовать проверенный адаптер «Синара Лаб» и подключить его к ДБО на платформе Abanking, минимизируя объем собственных доработок и риски по информационной безопасности.

