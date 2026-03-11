«Яндекс» и Международный фонд Л. Н. Толстого оцифруют наследие писателя

«Яндекс» и Международный фонд «Наследие Л. Н. Толстого» объявили о сотрудничестве. «Яндекс» станет генеральным цифровым партнером фонда в рамках празднования 200-летия писателя и поможет сохранить культурное наследие Льва Николаевича Толстого. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

При поддержке «Яндекса» к празднованию юбилейной даты будет оцифрован рукописный фонд Государственного музея-заповедника Л. Н. Толстого, включая черновики — около 2 млн листов. Материалы будут использоваться при создании Музея рукописей Толстого.

Кроме этого, «Яндекс» и фонд планируют создать цифровую экосистему наследия Толстого. С помощью ИИ они обработают и систематизируют фотографии из архива Толстого, синтезируют голос писателя и создадут виртуальный мир по мотивам его произведений. Экосистема будет основана на базе проекта «Слова Толстого». Более чем за 10 лет работы специалисты проекта оцифровали полное собрание сочинений Толстого в 90 томах и создали важные исследовательские тексты, а также интерактивные материалы о писателе.

Сотрудничество «Яндекса» и Международного фонда «Наследие Л. Н. Толстого» в преддверии 200-летия Толстого — это важный шаг в сохранении и продвижении культурного наследия. Благодаря ему материалы, которые раньше хранились только в архивах музея-заповедника Л. Н. Толстого, станут доступны онлайн. Пользователи смогут обращаться к этим источникам из любой точки мира, узнавать больше о жизни и творчестве Толстого и использовать оцифрованные рукописи и документы в своих исследованиях.

Помимо архивов Л. Н. Толстого, «Яндекс» активно работает с историческими документами в рамках Поиска по архивам — сервиса, который помогает находить упоминания о людях и событиях в рукописных материалах. Для этого компания использует нейросеть — она уже расшифровала более 22 млн архивных документов.