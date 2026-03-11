CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Северсталь» и «Афанекс Консалтинг» завершили проект по развитию процессной аналитики в закупочных процессах

«Северсталь» внедрила новые модели процессной аналитики на базе Celonis. Эксперты «Афанекс Консалтинг» обеспечили методологическую и технологическую поддержку, разработали аналитические модели и настроили систему в соответствии с требованиями металлургической компании. Об этом CNews сообщили представители «Северстали».

Разработанные аналитические модели охватывают этапы согласования тендерной документации, согласования и заключения договоров, проведения платежей. Система позволяет выявлять несоответствия установленным регламентам — как разовые отклонения, так и устойчивые паттерны поведения, анализировать причины их возникновения в динамике и по подразделениям, сопоставлять фактический ход операций с нормативными маршрутами.

По итогам проекта команда подготовила перечень ключевых причин отклонений и подтвердила правильность гипотезы направления развития закупок.

«Мы не только оптимизируем ключевые процессы, но и закладываем основу для долгосрочных улучшений. Благодаря Process Mining мы можем выявлять отклонения в операциях, анализировать их причины и ускорять согласование в закупках. Этот проект не только повышает нашу операционную эффективность, но и укрепляет нашу позицию как лидера в области использования технологий Data-driven управления в промышленности», – сказал Дмитрий Сахно, директор по продажам сырья и закупкам «Северстали».

