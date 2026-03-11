CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

На заводе стекловолокна «Технониколь» в Серпухове создали цифрового двойника склада готовой продукции

На «Заводе Техно» в подмосковном Серпухове завершился проект по созданию цифрового двойника склада готовой продукции. Он позволяет разработать несколько виртуальных моделей склада, оценить их эффективность еще до реализации и выбрать наиболее подходящую. С его помощью планируется интегрировать новую складскую площадку около 13 га в логистическую систему предприятия. Инвестиции «Технониколь» составили 12 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Технониколь».

На заводе по производству минеральной изоляции на основе стекловолокна в Серпухове разработали цифровую модель склада готовой продукции. Она дает возможность имитировать различные сценарии логистических процессов и хранения выпущенных материалов, а затем оценивать перспективность каждого из них. Анализ эффективности моделей происходит до момента фактических вложений и действий «на земле», в виртуальной реальности.

«За счет внедрения цифрового двойника мы смогли рассмотреть несколько вариантов топологии склада, проверить, как новые маршруты, размещение эстакад, зон погрузки и разгрузки и т.п., справятся с планируемым увеличением объемов продукции. А затем выбрали для реализации наиболее эффективную гипотезу. Ключевым преимуществом при этом стала возможность работать в безрисковой среде, а также получение большого массива данных, затрагивающих множество процессов. Математически просчитать такое количество сценариев очень сложно», – отметил директор «Завода Техно» в Серпухове Виталий Черкасов.

Цифровой двойник действует на базе Java-приложения, разработанного в среде имитационного моделирования AnyLogic. В ближайшее время с его помощью специалисты завода начнут интегрировать новую складскую территорию площадью более 12 га в логистическую систему предприятия.

При подготовке к запуску имитационной модели на заводе оцифровали складские процессы и перевели их в формат блок-схем. Все объекты, включая производственные линии, зоны хранения товаров, эстакады и парковки для транспорта, классифицировали и нанесли на карту. Данные интегрировали с «», настроили автоматическую выгрузку справочников и статистики, что позволило разрабатывать сценарии на основе реальных показателей прошлых лет.

Следующим этапом проекта станет роботизация транспортировки и штабелирования готовой продукции. В его рамках будут автоматизированы процессы приемки с линии, перемещения в зоны хранения, расстановки в ячейки и отгрузки материалов. Это повысит эффективность планирования и использования складских ресурсов, а также производительность труда на этом участке.

Создание цифрового двойника на складе в Серпухове стало частью цифровой трансформации всей компании. Реализация аналогичного проекта уже началась на заводе каменной ваты «Технониколь» в Рязани. В дальнейшем планируется его масштабирование на площадки в Ростове-на-Дону и Челябинске.

